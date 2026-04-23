23 апреля 2026 в 19:07

Агроном назвал главные ошибки новичков при выращивании рассады

Агроном Куренин: ранний или поздний посев будет ошибкой при выращивании рассады

Одним из ключевых этапов получения хорошего урожая является правильное выращивание рассады, заявил агроном и технический консультант «Гродан» Алексей Куренин в беседе с Lenta.ru. Специалист перечислил основные ошибки, которые допускают новички в садоводстве, первой из которых является неверная подготовка семян.

Он пояснил, что начинающие садоводы часто пропускают этап замачивания, хотя это помогает смягчить оболочку и ускорить прорастание. Еще одна частая ошибка — ранний или поздний посев.

Ответственно отнеситесь к выбору времени посева. Учитывайте такую характеристику выращиваемых культур, как требование к длине дня. Высеянные слишком рано растения испытывают недостаток тепла и света, а слишком поздно — не успевают до конца развиться. В обоих случаях растения сложнее и дольше адаптируются к окружающей среде и даже могут погибнуть, — сказал Куренин.

Агроном также посоветовал не заливать рассаду. В слишком мокрой земле корням не хватает воздуха, и они хуже растут. Лучше давать грунту немного подсыхать между поливами. К другим частым ошибкам Куренин отнес неправильную температуру, плохое освещение, высадку рассады без закаливания и отсутствие подкормок.

Ранее садовод Андрей Туманов заявил, что дождевание — один из самых эффективных методов защиты деревьев от заморозков. Он уточнил, что влажность смягчает воздействие ударов холода по ягодным и плодовым культурам. Эксперт также посоветовал набрасывать на ветки цветущих деревьев пленку, мокрые простыни или старые газеты.

