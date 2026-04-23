«Наступление невозможно»: Залужный оценил положение ВСУ на фронте

Бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный назвал стабильно плохим положение украинской армии на фронте. По его словам, удары российских войск по военной логистике делают невозможным наступление ВСУ, передает «Страна.ua».

Россияне <…> пытаются как-то быстрее, я считаю, работать, быстрее масштабируются. Ее удары по логистике делают невозможным с нашей стороны создание каких-то ударных группировок для того, чтобы мы могли начать наступление, — считает Залужный.

Дипломат также назвал абсолютной бессмыслицей заявления некоторых украинских официальных лиц о том, что ВСУ якобы отвоевывают позиции у российских войск. Он подчеркнул, что сегодня это практически невозможно. При этом Залужный не уточнил, кто именно распространяет такие сведения, однако подобные заявления ранее звучали от президента Украины Владимира Зеленского и действующего главкома ВСУ Александра Сырского.

Ранее сообщалось, что российская армия активно продвигается на пяти направлениях Харьковского фронта, из-за чего ВСУ несут массовые потери и вынуждены перебрасывать резервы из-под Купянска. Также военные ВС России уничтожили шесть иностранных наемников во время освобождения Гришино в ДНР.