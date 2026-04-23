23 апреля 2026 в 19:18

Не выдержало сердце: самые яркие кадры из жизни Алексея Пиманова

Алексей Пиманов, 2005 год Алексей Пиманов, 2005 год Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press
23 апреля Первый канал сообщил о смерти Алексея Пиманова, который был соавтором и телеведущим передачи «Человек и закон». Он ушел из жизни в возрасте 64 лет. По предварительной информации, у Пиманова не выдержало сердце. Пресс-служба телеканала сообщила, что его кончина стала невосполнимой утратой для всего коллектива. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с глубокими соболезнованиями родным и близким.

Пиманов родился в Москве. Изначально он планировал связать жизнь с историей, однако по совету педагога получил техническое образование. Пиманов учился в Московском институте связи, который окончил в 1989 году по специальности «Инженер радиосвязи и радиовещания». Он также проходил обучение на факультете журналистики МГУ.

Карьера Пиманова на телевидении началась в 1986 году в ТТЦ «Останкино», где он работал видеоинженером и оператором. В конце 1980-х он перешел в редакцию общественно-политических программ Гостелерадио СССР. В 1990-е Пиманов стал автором и ведущим программы «За Кремлевской стеной».

С 1996 по 2010 год он возглавлял телекомпанию «Останкино», которая занималась производством контента для федеральных каналов. В этот же период Пиманов стал телеведущим передачи «Человек и закон». Программа была одной из самых узнаваемых в своем жанре. В прошлом году исполнилось 55 лет с момента первого выхода передачи в эфир. За полувековую историю вышло около двух тысяч выпусков.

Пиманов отмечал, что у программы своя тональность разговора со зрителями, особый стиль и подача материала. По его словам, секрет успеха передачи заключается в том, что ее смотрят неравнодушные зрители.

Самые яркие фото Пиманова — в галерее NEWS.ru.

Алексей Пиманов, 2003 год
Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Телеведущие Алексей Пиманов и Екатерина Стриженова на съемках передачи «Кумиры+Кумиры», 2005 год
Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Телеведущий Алексей Пиманов и его супруга Валентина перед церемонией вручения премии «Золотая семерка» в ЦДЛ, 2008 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Алексей Пиманов, 2008 год
Фото: Razhden Gamezardashvili/Russian Look/Global Look Press
Режиссер фильма «Мужчина в моей голове» Алексей Пиманов и актриса Ольга Погодина, 2009 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Представитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области Людмила Нарусова и представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва Алексей Пиманов на заседании Совета Федерации РФ, 2011 год
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Генеральный продюсер фильма «Фетисов» Алексей Пиманов (слева) и заслуженный мастер спорта по хоккею, член Совета Федерации от Приморского края, прототип главного героя кинокартины Вячеслав Фетисов на съемках в Москве, 2014 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Алексей Пиманов, 2019 год
Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press
Продюсер, режиссер и телеведущий Алексей Пиманов и актриса, продюсер Ольга Погодина на церемонии закрытия 43-го Московского международного кинофестиваля в Театре мюзикла, 2021 год
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Алексей Пиманов, 2023 год
Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press
Общество
телеведущие
программы
журналисты
Первый канал
Останкино
