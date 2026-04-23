Не выдержало сердце: самые яркие кадры из жизни Алексея Пиманова

23 апреля Первый канал сообщил о смерти Алексея Пиманова, который был соавтором и телеведущим передачи «Человек и закон». Он ушел из жизни в возрасте 64 лет. По предварительной информации, у Пиманова не выдержало сердце. Пресс-служба телеканала сообщила, что его кончина стала невосполнимой утратой для всего коллектива. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с глубокими соболезнованиями родным и близким.

Пиманов родился в Москве. Изначально он планировал связать жизнь с историей, однако по совету педагога получил техническое образование. Пиманов учился в Московском институте связи, который окончил в 1989 году по специальности «Инженер радиосвязи и радиовещания». Он также проходил обучение на факультете журналистики МГУ.

Карьера Пиманова на телевидении началась в 1986 году в ТТЦ «Останкино», где он работал видеоинженером и оператором. В конце 1980-х он перешел в редакцию общественно-политических программ Гостелерадио СССР. В 1990-е Пиманов стал автором и ведущим программы «За Кремлевской стеной».

С 1996 по 2010 год он возглавлял телекомпанию «Останкино», которая занималась производством контента для федеральных каналов. В этот же период Пиманов стал телеведущим передачи «Человек и закон». Программа была одной из самых узнаваемых в своем жанре. В прошлом году исполнилось 55 лет с момента первого выхода передачи в эфир. За полувековую историю вышло около двух тысяч выпусков.

Пиманов отмечал, что у программы своя тональность разговора со зрителями, особый стиль и подача материала. По его словам, секрет успеха передачи заключается в том, что ее смотрят неравнодушные зрители.

