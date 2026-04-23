Россияне назвали сумму для комфортной жизни

Россияне считают заработок в пределах 80–150 тыс. рублей на человека комфортным для жизни, передает газета «Взгляд». Журналисты опросили москвичей и гостей столицы о том, сколько нужно зарабатывать и на что можно тратить эти деньги.

Одни москвичи уверены, что одному человеку достаточно 80–150 тыс. рублей в месяц на базовые траты, путешествия, развлечения и заботу о здоровье. Другие считают, что семье из трех человек необходимо не менее 300 тыс. на оплату коммунальных услуг, одежду и детские нужды. Некоторые респонденты назвали более высокие цифры: 500–700 тыс. рублей на семью, чтобы ни в чем себе не отказывать, обеспечивать детей и тратиться на отдых.

За пределами столицы запросы оказались скромнее. Житель Санкт-Петербурга признался, что ему хватает 120 тыс. рублей, хотя иногда приходится экономить. Респонденты из Тульской области и Чувашии назвали комфортным заработок в 150 тыс. рублей, особенно при необходимости арендовать жилье и обслуживать автомобиль. Один из опрошенных студентов добавил, что мужчине в среднем достаточно не меньше 100 тыс. рублей, и подчеркнул, что все зависит от уровня жизни и стремлений человека.

Ранее глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин заявил, что в 2025 году средний доход врачей в системе ОМС достиг 147 тыс. рублей в месяц, в то время как средний заработок среднего медперсонала составил 71 тыс. рублей. По его словам, рост субвенций увеличил зарплаты медиков и достиг целевых показателей.