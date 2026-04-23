Новая военная доктрина Германии является сгустком конфронтационного настроя Европы в отношении России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его оценкам, ФРГ сегодня является главным проводником антироссийской линии в ЕС, передает РИА Новости.

Военная концепция Германии — это такая, я бы сказал, квинтэссенция, наверное, всего. Это такое ярко выраженное, самое ярко выраженное проявление. Вот прям конфронтационность [Европы против России] во плоти, что называется, — сказал он.

Ранее Песков предположил, что у многих европейцев наверняка пробегает холодок по спине при чтении военной стратегии ФРГ. Германия впервые в своей истории официально закрепила военную стратегию. В документе обозначена цель сформировать к 2039 году самую мощную армию в Европе, при этом Россия названа одной из угроз.

До этого Совбез РФ обвинил Литву в создании очага напряженности у границ Калининградской области. Ведомство указало, что Вильнюс прикрывается выдуманной «российской угрозой» для укрепления «восточного фланга НАТО», что негативно сказывается на безопасности в регионе.