Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 10:42

«Холодок бежит по спине»: Песков о принятой военной стратегии Германии

Песков: у многих европейцев бежит холодок по спине от военной стратегии ФРГ

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

У многих европейцев наверняка пробегает холодок по спине при чтении новой военной стратегии Германии, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину. Германия впервые в своей истории официально закрепила военную стратегию. В документе обозначена цель сформировать к 2039 году самую мощную армию в Европе, при этом Россия названа одной из угроз.

Я думаю, что, наверное, когда читают такие строки и узнают о таких планах европейцы, у них, наверное, у многих европейцев холодок бежит по спине, — сказал Песков.

Ранее замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский на открытии круглого стола «Россия и ФРГ: от конфронтации к сотрудничеству и обратно» в МГИМО МИД России заявил, что отношения России и Германии были разрушены до основания «стараниями» немецкой верхушки. По его словам, Москве вновь грозят «поражением».

До этого Минобороны России опубликовало список европейских адресов производителей дронов для ВСУ Украины, один из филиалов располагался в Мюнхене. После этого МИД Германии вызвал российского посла в Берлине Сергея Нечаева. А министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию показательной.

Власть
Германия
Дмитрий Песков
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.