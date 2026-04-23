«Холодок бежит по спине»: Песков о принятой военной стратегии Германии Песков: у многих европейцев бежит холодок по спине от военной стратегии ФРГ

У многих европейцев наверняка пробегает холодок по спине при чтении новой военной стратегии Германии, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину. Германия впервые в своей истории официально закрепила военную стратегию. В документе обозначена цель сформировать к 2039 году самую мощную армию в Европе, при этом Россия названа одной из угроз.

Я думаю, что, наверное, когда читают такие строки и узнают о таких планах европейцы, у них, наверное, у многих европейцев холодок бежит по спине, — сказал Песков.

Ранее замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский на открытии круглого стола «Россия и ФРГ: от конфронтации к сотрудничеству и обратно» в МГИМО МИД России заявил, что отношения России и Германии были разрушены до основания «стараниями» немецкой верхушки. По его словам, Москве вновь грозят «поражением».

До этого Минобороны России опубликовало список европейских адресов производителей дронов для ВСУ Украины, один из филиалов располагался в Мюнхене. После этого МИД Германии вызвал российского посла в Берлине Сергея Нечаева. А министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию показательной.