Появились новые подробности дела против военкомов Одессы В Одессе арестовали четырех военкомов и полицейского за вымогательство

Суд в Одессе арестовал четырех сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов на Украине) и полицейского, которых обвиняют в вымогательстве денег у военнообязанных, сообщил телеканал «Общественное». По его информации, фигурантов отправили в СИЗО на два месяца.

В Одессе суд избрал меры пресечения полицейскому и четырем военнослужащим ТЦК по делу о вымогательстве $30 тыс. у мобилизованного. Их взяли под стражу на 60 суток без права на залог, — сказано в материале.

До этого в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины применили оружие при задержании работников территориальных центров комплектования. На видеозаписях с места событий видно, как прибывшие силовики задерживают военкомов, после чего укладывают их на землю.

Ранее во Львове автомобиль ТЦК сбил местную жительницу. Украинка пыталась спасти от мобилизации своего сына. Военком вышел из авто, оттащил пострадавшую в сторону, вернулся в машину и уехал.

Также в Ровно сотрудники центра комплектования силой задержали местного жителя. Военные применили против него слезоточивый газ. Несколько мужчин в форме перекрыли дорогу автомобилю, а затем распылили газ через окно.