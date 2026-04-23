Во Львове автомобиль ТЦК сбил женщину, которая пыталась спасти сына

Во Львове автомобиль ТЦК сбил женщину, сообщают местные паблики. Уточняется, что украинка пыталась помешать мобилизации ее сына.
На кадрах видно, что военком оттащил украинку, попавшую под колеса, в сторону. Затем бросил ее, залез в машину и уехал.
Ранее в Ровно сотрудники ТЦК силой задержали местного жителя. Военные применили против него слезоточивый газ. Несколько мужчин в форме перекрыли дорогу автомобилю, а затем распылили газ через окно. Задержанного вытащили из машины, избили и насильно посадили в микроавтобус ТЦК.
До этого бывший пресс-секретарь главы государства Владимира Зеленского Юлия Мендель заявляла, что на улицах Украины из-за мобилизации царит ужас, все, кого она знает, согласились бы на компромисс с Россией, чтобы как можно скорее добиться мира. Так Мендель прокомментировала очередной случай насильственной мобилизации.