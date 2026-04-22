Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 18:48

«Акт отчаяния»: политолог о претензиях Зеленского к Трампу

Политолог Перенджиев: претензиями к Трампу Зеленский хочет напомнить об Украине

Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Претензиями к американскому лидеру Дональду Трампу президент Украины Владимир Зеленский хочет напомнить США о конфликте, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Так он прокомментировал слова украинского политика, что глава Белого дома не может быть гарантом мирных договоренностей.

Такие публичные заявления Зеленского имеют определенный политико-психологический характер воздействия. Наверное, он хотел получить другую реакцию. Когда он говорил, что Трамп не может быть гарантом мира, он хотел бы получить опровержение со стороны администрации США или лично самого Трампа, чтобы кто-то сказал: «Нет, вы неправильно поняли. Он может быть гарантом мира». То есть он хотел такую обратную реакцию. С другой стороны, скорее всего, когда он такое заявляет, он хочет понять, не забыл ли Трамп вообще об Украине, слишком занявшись противостоянием с Ираном и вопросами поиска достойного выхода из конфликта с ним, — сказал Перенджиев.

Политолог подчеркнул, что в последнее время украинская повестка исчезла из информационного поля США. По его мнению, своим поведением Зеленский демонстрирует крайнюю степень отчаяния.

Зеленский прощупывает почву: помнит ли Трамп об Украине? Готов ли он как-то высказываться? Это определенный троллинг со стороны Зеленского. Он хочет напомнить: «Вы же разожгли этот конфликт и направили нас воевать против России. Хотя бы вспомните о нас». За последнее время вообще ни слова, ни полслова — вообще ничего. Речь идет не только о самом Трампе, но и о должностных лицах США. В данном случае этот троллинг — это своего рода акт отчаяния, — резюмировал Перенджиев.

Ранее Зеленский назвал неуважением пока не состоявшийся визит в Киев спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера, хотя до этого они посещали Москву. Президент Украины вместе с этим призвал не делать из решения американских дипломатов сенсацию.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Софья Якимова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.