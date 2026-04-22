Дочь бизнесмена украла у отца 186 млн рублей на донаты

В Китае 19-летняя дочь бизнесмена украла у него 17 млн юаней (около 186,5 млн рублей) за год работы в его компании, сообщает издание Mothership. Девушка потратила все средства на донаты любимым стримерам.

В 2025 году Сяо Чжу из города Чжэнчжоу бросила колледж, после чего отец устроил ее в свою фирму. Вскоре девушке доверили заниматься финансовыми операциями, а через некоторое время мужчина заметил несоответствия в отчетах и инициировал проверку.

Первоначально обнаруженная недостача составляла несколько сотен тысяч юаней, однако позже выяснилось, что за год работы Чжу присвоила миллионы. Отец девушки признался в интервью, что сначала не хотел обращаться в полицию, чтобы не портить будущее дочери. Однако после консультаций с юристами он понял, что это единственный способ вернуть хотя бы часть украденных средств.

Мужчина также признался, что из-за сильной занятости он и мать девушки мало общались с ней в последний год. По его мнению, дочь тратила огромные суммы в интернете, чтобы получить одобрение и внимание, которых ей не хватало в реальной жизни.

Ранее жительница Светлого Калининградской области похитила 900 тыс. рублей из сбережений своей 62-летней бабушки. По версии следствия, она знала пароль от телефона пожилой женщины и имела доступ к ее мобильному банку.