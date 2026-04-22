22 апреля 2026 в 19:51

Дочь бизнесмена украла у отца 186 млн рублей на донаты

В Китае 19-летняя дочь бизнесмена украла у него 17 млн юаней (около 186,5 млн рублей) за год работы в его компании, сообщает издание Mothership. Девушка потратила все средства на донаты любимым стримерам.

В 2025 году Сяо Чжу из города Чжэнчжоу бросила колледж, после чего отец устроил ее в свою фирму. Вскоре девушке доверили заниматься финансовыми операциями, а через некоторое время мужчина заметил несоответствия в отчетах и инициировал проверку.

Первоначально обнаруженная недостача составляла несколько сотен тысяч юаней, однако позже выяснилось, что за год работы Чжу присвоила миллионы. Отец девушки признался в интервью, что сначала не хотел обращаться в полицию, чтобы не портить будущее дочери. Однако после консультаций с юристами он понял, что это единственный способ вернуть хотя бы часть украденных средств.

Мужчина также признался, что из-за сильной занятости он и мать девушки мало общались с ней в последний год. По его мнению, дочь тратила огромные суммы в интернете, чтобы получить одобрение и внимание, которых ей не хватало в реальной жизни.

Ранее жительница Светлого Калининградской области похитила 900 тыс. рублей из сбережений своей 62-летней бабушки. По версии следствия, она знала пароль от телефона пожилой женщины и имела доступ к ее мобильному банку.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Юрист рассказал, как защититься от «схемы Долиной»
Сорвали контрнаступление ВСУ в Запорожье: успехи ВС РФ к утру 23 апреля
ОЭС репетируют сценарии блокады и захвата Калининграда
Посла Украины в Польше предложили объявить персоной нон грата
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 апреля
Спасатели нашли тело ливанской журналистки, погибшей при атаке Израиля
Минздрав ввел новые правила тестирования на ВИЧ
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

