Внучке грозит шесть лет тюрьмы за кражу 900 тыс. рублей у бабушки

Под Калининградом 22-летняя внучка украла 900 тыс. рублей у бабушки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Жительница Светлого похитила 900 тыс. рублей из сбережений своей 62-летней бабушки, передает пресс-служба УМВД России по Калининградской области. По версии следствия, она знала пароль от телефона пожилой женщины и имела доступ к ее мобильному банку.

Следователем в отношении 22-летней злоумышленницы возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы, — сказано в сообщении.

Также сотрудники Росгвардии в центре Санкт-Петербурга задержали мужчину, который хотел украсть из магазина шубу. По данным ведомства, находящийся в нетрезвом состоянии мужчина зашел в бутик на Невском проспекте и начал разговаривать с продавщицей. Когда сотрудница отвернулась, он забрал шубу и вышел из магазина. Стоимость украденной вещи составила 1,4 млн рублей.

Ранее сотрудники ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области и полицейские задержали троих участников организованной группы, подозреваемых в краже имущества на сумму свыше 10 млн рублей. Злоумышленники разбили стекло автомобиля у торгового центра на Каширском шоссе и похитили портфель с крупной суммой денег и ценными вещами.

внучки
бабушки
Калининградская область
кражи
РФ опозорила США: как танкер с нефтью прорвал морскую блокаду Кубы
Востоковед раскрыл хитрый план Трампа по ликвидации Хаменеи
«Ввести плату»: МТС о новых условиях использования VPN
Операторы посоветовали заранее пополнить баланс кошелька Apple
Гендиректора Air Canada уволили с позором из-за неправильных соболезнований
Тишина цвета: почему приглушенные оттенки успокаивают
Ад в Таганроге, Зеленский без тормозов, БПЛА раздора: что дальше
Политолог разоблачила манипуляции Трампа в отношении Ирана
Бивол защитит титул чемпиона мира IBF в бою против Айферта
Киркоров не ушел от ответственности после перекура в аэропорту
Карпин объяснил потери в составе сборной России
«Почта России» смогла сократить убытки
Трамп раскрыл неожиданную деталь о строящемся в Белом доме бальном зале
Минфин экстренно принял решение по валюте и золоту
«Газпром» заявил, что Европа рискует остаться без газа к следующей зиме
«Богом поцелованный»: звезда «Маски-шоу» ушел из жизни
Новый лидер Ирана тоже убит? Что это значит для России, угроза Кавказу
Лавров призвал не втягивать страны Персидского залива в чужие войны
Дмитриев нашел след Байдена в конфликте на Украине
Иран обратился к странам Персидского залива с одной просьбой
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

