Внучке грозит шесть лет тюрьмы за кражу 900 тыс. рублей у бабушки Под Калининградом 22-летняя внучка украла 900 тыс. рублей у бабушки

Жительница Светлого похитила 900 тыс. рублей из сбережений своей 62-летней бабушки, передает пресс-служба УМВД России по Калининградской области. По версии следствия, она знала пароль от телефона пожилой женщины и имела доступ к ее мобильному банку.

Следователем в отношении 22-летней злоумышленницы возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы, — сказано в сообщении.

Также сотрудники Росгвардии в центре Санкт-Петербурга задержали мужчину, который хотел украсть из магазина шубу. По данным ведомства, находящийся в нетрезвом состоянии мужчина зашел в бутик на Невском проспекте и начал разговаривать с продавщицей. Когда сотрудница отвернулась, он забрал шубу и вышел из магазина. Стоимость украденной вещи составила 1,4 млн рублей.

Ранее сотрудники ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области и полицейские задержали троих участников организованной группы, подозреваемых в краже имущества на сумму свыше 10 млн рублей. Злоумышленники разбили стекло автомобиля у торгового центра на Каширском шоссе и похитили портфель с крупной суммой денег и ценными вещами.