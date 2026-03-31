«Петросяну понравились»: юморист Ещенко рассказал о своих «бабушках»

Юморист Евгений Ещенко рассказал NEWS.ru, что именно его образы бабушек Коляновны и Вовановны понравились Евгению Петросяну, который пригласил его в свою программу «Смехопанорама». По его словам, он до сих пор иногда разыгрывает миниатюры с «бабушками».

Это собирательный образ бабушек, которые живут в Воронежской области на моей родине. Я слышал их говор с детства. Кстати, это понравилось Евгению Петросяну. Он сказал, что у меня интересный говор, а народного юмора на эстраде мало. Я впервые попал в «Смехопанораму» именно с образом бабушки в зеленом платке, — сказал Ещенко.

Юморист отметил, что «бабушки» всегда будут в его концертных программах, но он учитывает современные реалии, придумывает новые номера, часто выступает с фельетонами.

Я часто обращаюсь к тому, что раньше называли фельетоном, а сейчас — стендапом, когда говоришь с людьми о какой-то насущной проблеме. Половину сольного выступления я рассказываю о том, что происходило или происходит со мной, — сказал Ещенко.

Ещенко отмечает 1 апреля, в День смеха, 55-летний юбилей. Он получил известность, снимаясь в шоу Евгения Петросяна «Смехопанорама», где создал яркие образы бабушек Коляновны и Вовановны, а также нового русского. Сейчас артист играет в Театре комедии.

