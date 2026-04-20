Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 15:22

Стоянов назвал человеческую черту, которую ИИ никогда не скопирует

Стоянов: ИИ не сможет конкурировать с человеком в плане юмора

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Искусственный интеллект не сможет конкурировать с человеком в создании юмористических произведений, заявил народный артист РФ Юрий Стоянов в беседе с ИС «Вести». По его мнению, ИИ способен добиться больших успехов во многих сферах деятельности, однако чувство юмора останется исключительно человеческой чертой.

Актер отметил, что глупо отрицать роль искусственного интеллекта в таких областях, как медицина, космос или военное дело. В то же время он подчеркнул, что именно в сфере юмора ИИ вряд ли сможет соперничать с людьми, поскольку для настоящих шуток требуется нечто большее, чем алгоритмы.

Трудно ответить на то, каких высот он сможет достичь, искусственный интеллект, в нашем деле. Трудно, но Станиславский бы точно сказал: «Не верю», — резюмировал Стоянов.

Ранее предприниматель и эксперт в сфере ИИ Ксения Баранова заявила NEWS.ru, что искусственный интеллект действительно может быть полезен в построении маршрутов для путешествий. По ее словам, при обращении к нейросетям необходимо формулировать запрос максимально подробно.

Культура
Юрий Стоянов
искусственный интеллект
юмор
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.