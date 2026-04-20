Стоянов назвал человеческую черту, которую ИИ никогда не скопирует Стоянов: ИИ не сможет конкурировать с человеком в плане юмора

Искусственный интеллект не сможет конкурировать с человеком в создании юмористических произведений, заявил народный артист РФ Юрий Стоянов в беседе с ИС «Вести». По его мнению, ИИ способен добиться больших успехов во многих сферах деятельности, однако чувство юмора останется исключительно человеческой чертой.

Актер отметил, что глупо отрицать роль искусственного интеллекта в таких областях, как медицина, космос или военное дело. В то же время он подчеркнул, что именно в сфере юмора ИИ вряд ли сможет соперничать с людьми, поскольку для настоящих шуток требуется нечто большее, чем алгоритмы.

Трудно ответить на то, каких высот он сможет достичь, искусственный интеллект, в нашем деле. Трудно, но Станиславский бы точно сказал: «Не верю», — резюмировал Стоянов.

Ранее предприниматель и эксперт в сфере ИИ Ксения Баранова заявила NEWS.ru, что искусственный интеллект действительно может быть полезен в построении маршрутов для путешествий. По ее словам, при обращении к нейросетям необходимо формулировать запрос максимально подробно.