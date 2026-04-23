Звезда КВН рассказал, как после запоя заново учился есть и ходить Юморист Бушуев описал свои ощущения во время запоев

Капитан команды КВН «Вятка» Дмитрий Бушуев, сумевший побороть алкогольную зависимость, описал свои ощущения во время запоев. В подкасте юмориста Сергея Мезенцева на YouTube он сообщил, что не мог надолго отказаться от спиртного, потому что в трезвом состоянии начинал осознавать, как разрушает собственную жизнь.

Юморист поделился, что после окончания запоя в первые дни он едва мог передвигаться, заново учился есть и даже читать. Примерно через две недели, как отметил Бушуев, наступала некоторая ясность сознания, которая показывала ему, в какое тяжелое состояние он превратил свою жизнь. Звезда КВН добавил, что не мог жить с этим осознанием, поэтому после короткого перерыва снова выпивал, чтобы не думать о своем положении.

Ты в каком-то смысле попадаешь в замкнутый круг, из которого невозможно вырваться, — сказал Бушуев.

