РКН аннулировал почти 2 тыс. лицензий операторов связи с начала года

Роскомнадзор аннулировал в 2026 году почти 2 тыс. лицензий операторов связи

Роскомнадзор аннулировал с начала года 1967 лицензий у 1025 операторов связи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Как правило, такое решение принималось из-за отсутствия обязательной отчетности и недостоверных данных.

В текущем году прекращено 1967 лицензий у 1025 операторов связи. Всего в настоящее время в РФ действует 20 564 лицензии у 6980 лицензиатов. При необходимости оказания услуг связи компании вправе обратиться за получением новой лицензии, — констатировал собеседник агентства.

