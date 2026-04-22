РКН аннулировал почти 2 тыс. лицензий операторов связи с начала года

Роскомнадзор аннулировал в 2026 году почти 2 тыс. лицензий операторов связи

Роскомнадзор аннулировал с начала года 1967 лицензий у 1025 операторов связи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Как правило, такое решение принималось из-за отсутствия обязательной отчетности и недостоверных данных.

В текущем году прекращено 1967 лицензий у 1025 операторов связи. Всего в настоящее время в РФ действует 20 564 лицензии у 6980 лицензиатов. При необходимости оказания услуг связи компании вправе обратиться за получением новой лицензии, — констатировал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что в РФ не ограничивают использование VPN в корпоративных целях внутри страны. В ведомстве отметили, что предоставляют возможность использования VPN для более 1,7 тыс. предприятий.

Также стало известно, что Роскомнадзор не планирует блокировать в России игры издателя Electronic Arts, выпускающего такие популярные франшизы, как FIFA, Battlefield и The Sims. Отмечается, что 14 апреля издателя оштрафовали на 2 млн рублей за нарушение российского законодательства.

