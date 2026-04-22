Россиянка продолжила платить налоги после собственной «смерти»

Жительницу Подмосковья признали мертвой — об этом она узнала, когда пришла в МФЦ оформлять госключ, сообщает Telegram-канал Baza. По информации авторов, услугу женщине оказать не смогли, но, несмотря на «смерть», она продолжала платить налоги.

На канале заявили, что «Госуслуги» и банковские счета «умершей» работали без проблем. В МФЦ предположили, что программа могла дать сбой, и предложили попробовать оформить госключ в другой день.

Ранее масштабный технический сбой зафиксировали в многофункциональных центрах Санкт-Петербурга. Из-за него был полностью приостановлен прием любых документов. Позже специалисты горячей линии МФЦ подтвердили, что сотрудники офисов могли оказывать посетителям только информационные консультации.

До этого ассистент кафедры гуманитарных наук факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Ярослав Климов заявил, что личное присутствие в МФЦ требуется для проведения нотариальных сделок, оформления доверенностей и вступления в наследство. Он отметил, что при этом большую часть услуг граждане могут получить онлайн.