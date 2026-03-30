Масштабный сбой зафиксирован в МФЦ

Жители Петербурга не могут подать документы в МФЦ из-за технического сбоя

В многофункциональных центрах Санкт-Петербурга зафиксирован масштабный технический сбой, из-за которого полностью приостановлен прием любых документов, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Как подтвердили специалисты горячей линии МФЦ, в настоящее время сотрудники офисов могут оказывать посетителям только информационные консультации.

Во всех отделениях города уже вывешены объявления о временной невозможности предоставления государственных услуг в полном объеме. На данный момент сроки устранения неполадок и восстановления штатной работы системы не называются.

Ранее пользователи мессенджера МАХ пожаловались на проблемы с отправкой голосовых сообщений. Команда разработчиков подчеркнула, что неполадки носят временный характер и затронули только часть пользователей.

Ранее крупнейший домен электронной почты Mail.ru также столкнулся с масштабным сбоем. Пользователи сообщали о проблемах с отправкой и получением электронных писем. Некоторые из них уходили в черновики. При этом в самой компании опровергли сообщения о сбоях.