В MAX ответили на жалобы из-за сбоев при отправке голосовых сообщений

В MAX работают над восстановлением сервиса отправки голосовых сообщений

Команда разработчиков мессенджера MAX активно работает над восстановлением сервиса отправки голосовых сообщений, заявили NEWS.ru в пресс-службе компании. Там подчеркнули, что неполадки носят временный характер и затрагивают лишь определенную часть пользовательской базы.

Часть пользователей могут испытывать сложности с отправкой голосовых сообщений в МАХ. Команда работает над восстановлением сервиса в полном объеме, — сказал представитель мессенджера.

Ранее председатель комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Ионов заявил, что, вероятнее всего, команда Telegram выполнит требования российского законодательства, и работа мессенджера в России может быть восстановлена. По его словам, администрация платформы понимает, что требования к ним являются обоснованными.

IT-эксперт Владимир Зыков ранее заявил, что в условиях информационной войны российские социальные сети необходимо продвигать на зарубежные рынки. Он подчеркнул, что Запад уже давно использует соцсети как инструмент влияния.