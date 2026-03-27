IT-эксперт оценил идею продвижения российских соцсетей за рубежом

В условиях информационной войны российские социальные сети необходимо продвигать на зарубежные рынки, заявил NEWS.ru IT-эксперт, главный редактор издания Runet.News Владимир Зыков, комментируя предложение Совбеза России ввести господдержку для вывода отечственных платформ в другие страны. Он подчеркнул, что Запад уже давно используют соцсети как инструмент влияния.

Уже давно было очевидно, что соцсети — это инструмент не только для коммуникаций, но и для информационной войны. Практика показывает, что западные компании, которые владеют соцсетями, активно влияют на общественное мнение через умные алгоритмы, через удаление неугодных постов, пользователей, каналов или сообществ. Поэтому в тот же момент, когда по миру пошли наши медиа, в числе которых RT, нужно было аналогичную работу сформировать по поддержке выхода российских сервисов на иностранные рынки. Российские сервисы зачастую куда сильнее зарубежных аналогов: тот же «Яндекс.Поиск» или «ВКонтакте» — крутые достижения своего времени. И плоды того времени мы пожинаем сегодня, — высказался Зыков.

IT-эксперт также отметил, что в европейских странах нет своих крупных национальных решений. По его словам, в Европе правят американские сервисы, потому что благодаря огромным инвестициям в маркетинг они успели набрать ключевую аудиторию.

В России мы успели развить свои сервисы до того, как западные компании пришли к нам со своими деньгами. Потом была поддержка государства, например, в лице ФАС и Минцифры, которые сделали ряд шагов, направленных на поддержку отечественных платформ. Но это оборонительная тактика. Мы держим свою крепость и при этом не наступаем со своими технологическими решениями в других странах, а зря. Поэтому, конечно, поддержка государства по выходу наших сервисов на иностранные рынки крайне важна, — объяснил Зыков.

Ранее стало известно, что с момента запуска мессенджера MAX в марте 2025 года в приложении зарегистрировались более 107 млн пользователей. В марте 2026-го ежедневная аудитория сервиса превысила 77 млн человек, которые отправляют свыше 1,5 млрд сообщений в день.