Финансист рассказал, какие услуги можно получить только лично в МФЦ Финансист Климов: для вступления в наследство нужно личное присутствие в МФЦ

Для проведения нотариальных сделок, оформления доверенностей и вступления в наследство потребуется личное присутствие в МФЦ, рассказал «Ямал-Медиа» ассистент кафедры гуманитарных наук факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Ярослав Климов. Он отметил, что сейчас большую часть услуг граждане могут получить онлайн.

Нотариальные сделки, доверенности и вступление в наследство проводятся только при физическом присутствии, поскольку того требует закон. Нестандартные случаи, когда в реестре обнаружилась ошибка или ведомство прислало отказ без объяснений, эффективнее решать через специалиста МФЦ, а не через форму обратной связи на сайте, — рассказал Климов.

Финансист подчеркнул, что обычные справки и другие документы можно заказать через портал «Госуслуги». По его словам, портал надежен и эффективен для получения документов из госреестров, оплаты госпошлин, налогов и штрафов и записи на прием в госведомство.

Ранее сообщалось, что на портале «Госуслуги» запустили бесплатный тренажер для подготовки к ЕГЭ. С его помощью можно отработать решение типовых заданий и заранее познакомиться с форматом экзамена.