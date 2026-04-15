Финансист рассказал, какие услуги можно получить только лично в МФЦ

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 13:26

Финансист Климов: для вступления в наследство нужно личное присутствие в МФЦ

Подписывайтесь на нас в MAX

Для проведения нотариальных сделок, оформления доверенностей и вступления в наследство потребуется личное присутствие в МФЦ, рассказал «Ямал-Медиа» ассистент кафедры гуманитарных наук факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Ярослав Климов. Он отметил, что сейчас большую часть услуг граждане могут получить онлайн.

Нотариальные сделки, доверенности и вступление в наследство проводятся только при физическом присутствии, поскольку того требует закон. Нестандартные случаи, когда в реестре обнаружилась ошибка или ведомство прислало отказ без объяснений, эффективнее решать через специалиста МФЦ, а не через форму обратной связи на сайте, — рассказал Климов.

Финансист подчеркнул, что обычные справки и другие документы можно заказать через портал «Госуслуги». По его словам, портал надежен и эффективен для получения документов из госреестров, оплаты госпошлин, налогов и штрафов и записи на прием в госведомство.

Ранее сообщалось, что на портале «Госуслуги» запустили бесплатный тренажер для подготовки к ЕГЭ. С его помощью можно отработать решение типовых заданий и заранее познакомиться с форматом экзамена.

Общество
МФЦ
документы
финансисты
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.