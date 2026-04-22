22 апреля 2026 в 13:36

«Логика бандитизма»: Захарова раскрыла план Зеленского по Европе

Захарова обвинила Зеленского в попытке замазать Европу кровью

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о европейских дронах, обвинив его в следовании «стандартной логике бандитизма», передает корреспондент NEWS.ru. Дипломат подчеркнула, что подобные действия направлены на то, чтобы максимально замазать кровью всех западных партнеров, вовлекая их в прямую ответственность за происходящее.

По логике бандитизма, по логике настоящего преступника, а именно замазать кровью всех, организовать вот такую круговую поруку, — отметила она.

Ранее Захарова сообщила, что Запад уже пытался оторвать Белоруссию от России. По словам дипломата, гипотетический государственный переворот в республике и приход к власти прозападной верхушки уничтожили бы все достижения интеграции в рамках Союзного государства.

Тем временем бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с NEWS.ru объяснил, что Евросоюз заинтересован в продолжении украинского конфликта, поэтому будет помогать президенту Украины оставаться у власти. Он указал, что помощь носит как финансовый, так и организационный характер.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Основатель Readovka может попытаться надавить на соучастников хищения
Заставлял слизывать кровь: школьницу год насиловал брат ее друга
Экономист оценил, насколько выгодно оформить отпуск в мае
Бивол и Бетербиев не смогли договориться о месте третьего боя
В Сызрани раскрыли состояние госпитализированных после обрушения подъезда
В Ташкенте состоялась выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия»
В Самарской области сделали заявление о помощи родным погибших в Сызрани
В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера после атаки дронов
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Сызрань
Суд Москвы решит судьбу пенсионерки, толкнувшей девочку на пути в метро
Невидимый рынок: как производители преформ влияют на стоимость напитков
Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования
«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
Адвокат рассказал, сколько экс-муж Лерчек пробудет в «Бутырке»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

