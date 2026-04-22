Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о европейских дронах, обвинив его в следовании «стандартной логике бандитизма», передает корреспондент NEWS.ru. Дипломат подчеркнула, что подобные действия направлены на то, чтобы максимально замазать кровью всех западных партнеров, вовлекая их в прямую ответственность за происходящее.

По логике бандитизма, по логике настоящего преступника, а именно замазать кровью всех, организовать вот такую круговую поруку, — отметила она.

Ранее Захарова сообщила, что Запад уже пытался оторвать Белоруссию от России. По словам дипломата, гипотетический государственный переворот в республике и приход к власти прозападной верхушки уничтожили бы все достижения интеграции в рамках Союзного государства.

Тем временем бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с NEWS.ru объяснил, что Евросоюз заинтересован в продолжении украинского конфликта, поэтому будет помогать президенту Украины оставаться у власти. Он указал, что помощь носит как финансовый, так и организационный характер.