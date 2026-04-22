22 апреля 2026 в 14:56

Операцию по спасению лисы устроили сотрудники предприятия в Ленобласти

Застрявшую лису спасли из пустого строительного бассейна в Ленобласти

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Отрадном Ленинградской области лиса застряла в строительном бассейне на одном из предприятий, сообщила служба по спасению животных «Кошкиспас» на странице во «ВКонтакте». Сначала сотрудники попытались помочь животному — соорудили деревянные трапы — однако зверь только больше испугался.

В итоге сотрудники службы приняли решение спускаться в бассейн и ловить лису. Животное начало кусаться, а позже застряло челюстью в клетке. После поимки спасатели вывезли лису в лес и отпустили.

Ранее сообщалось, что в Туапсе при разборе завалов после атаки беспилотников ВСУ была обнаружена живая кошка. В пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края уточнили, что животное передали хозяйке пострадавшего домовладения.

До этого в Москве ветеринары спасли бультерьера, который съел средства гигиены и ушные палочки. Пресс-служба сети государственных ветклиник Москвы ГБУ «Мосветобъединение» сообщила, что собаке экстренно провели операцию — из-за инородных предметов она не хотела питаться и страдала рвотой.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

