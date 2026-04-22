22 апреля 2026 в 14:59

Likee запускает «Фест красоты 2026»

Фото: Иллюстрация NEWS.ru
Социальная платформа Likee запускает «Фест красоты Likee 2026» под слоганом «Сияй по-своему». С 24 апреля по 23 мая 2026 года будет проходить голосование за премию Likee в номинации «Бьюти-блогер». Завершится этот этап 24 мая офлайн-событием в московском пространстве «Три вокзала. Депо».

В финальном голосовании примут участие восемь девушек. Каждая из них имеет свою аудиторию в несколько сотен подписчиков и особенный стиль макияжа. Определить победителя предстоит пользователям платформы.

Каждый участник голосования начинает с трех голосов и может увеличить их, размещая видео с хештегом #ФестКрасотыLikee2026. За каждую публикацию, соответствующую теме, начисляется дополнительный голос. Три лучших видео среди пользовательских работ получат по 20 тыс. дополнительных просмотров, а также репосты на официальной странице Likee и в социальных сетях платформы.

Жюри, состоящее из членов команды Likee, а также представителей медиа NEWS.ru и Ру ТВ, помимо голосования пользователей, определит победителей в дополнительных номинациях. Статуэтки будут вручены на большой сцене в следующих категориях: Beauty-блогер, Teen beauty star, Эксперт обзоров, Cosplay star, Королева перевоплощений и Beauty-дуэт.

Ранее сообщалось, что в «Одноклассниках» 22 апреля стартовал конкурс, который проводит NEWS.ru ко Дню книги. Пользователям предстоит угадать названия классических произведений, зашифрованные в четырех картинках.

Общество
конкурсы
голосования
соцсети
Назван неочевидный фактор повышения уровня стресса
Атака ВСУ на Самарскую область 23 апреля: удар по предприятиям, погибшие
Депутат Рижской думы высказался об антироссийской позиции Вайкуле
В Самарской области развернули оперативный штаб после новой атаки БПЛА
Россиянина госпитализировали после падения обломков БПЛА на крышу дома
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Юрист рассказал, как защититься от «схемы Долиной»
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

