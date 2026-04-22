Likee запускает «Фест красоты 2026»

Социальная платформа Likee запускает «Фест красоты Likee 2026» под слоганом «Сияй по-своему». С 24 апреля по 23 мая 2026 года будет проходить голосование за премию Likee в номинации «Бьюти-блогер». Завершится этот этап 24 мая офлайн-событием в московском пространстве «Три вокзала. Депо».

В финальном голосовании примут участие восемь девушек. Каждая из них имеет свою аудиторию в несколько сотен подписчиков и особенный стиль макияжа. Определить победителя предстоит пользователям платформы.

Каждый участник голосования начинает с трех голосов и может увеличить их, размещая видео с хештегом #ФестКрасотыLikee2026. За каждую публикацию, соответствующую теме, начисляется дополнительный голос. Три лучших видео среди пользовательских работ получат по 20 тыс. дополнительных просмотров, а также репосты на официальной странице Likee и в социальных сетях платформы.

Жюри, состоящее из членов команды Likee, а также представителей медиа NEWS.ru и Ру ТВ, помимо голосования пользователей, определит победителей в дополнительных номинациях. Статуэтки будут вручены на большой сцене в следующих категориях: Beauty-блогер, Teen beauty star, Эксперт обзоров, Cosplay star, Королева перевоплощений и Beauty-дуэт.

Ранее сообщалось, что в «Одноклассниках» 22 апреля стартовал конкурс, который проводит NEWS.ru ко Дню книги. Пользователям предстоит угадать названия классических произведений, зашифрованные в четырех картинках.