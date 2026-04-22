NEWS.ru запустил конкурс ко Дню книги в «Одноклассниках»

В «Одноклассниках» 22 апреля стартовал конкурс, который проводит NEWS.ru ко Дню книги. Пользователям предстоит угадать названия классических произведений, зашифрованных в четырех картинках.

В комментариях к посту также необходимо рассказать о любимых книгах. Количество сообщений от одного подписчика не ограничено. К 27 апреля редакционное жюри выберет три комментария с верными ответами и самой интересной историей о любимом произведении.

Трое участников станут победителями и получат сертификаты на маркетплейс. За первое место предусмотрена награда номиналом 3 тыс. рублей. Ознакомиться с подробными условиями участия можно тут.

