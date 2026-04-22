Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 14:53

Хозяйка пса-заложника из Петербурга исчезла вместе с ребенком

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Санкт-Петербурге загадочно исчезла владелица собаки, запертой на балконе без еды и воды, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Первыми тревогу забили соседи, которые спасли самоеда по кличке Умка из трехдневного заточения. Известно, что 30-летняя женщина с маленьким ребенком не выходит на связь еще с 19 апреля.

Мобильный телефон женщины полностью отключен, сообщает канал. Вернувшийся домой сожитель девушки также не обнаружил близких и сообщил волонтерам, что не знает об их местонахождении. Собственница арендованной квартиры узнала о происшествии из новостей и подтвердила, что она пропала внезапно и без предупреждения. В настоящее время неравнодушные горожане и правоохранительные органы пытаются установить судьбу матери и ребенка.

Ранее стало известно, что пса-заложника по кличке Умка вызволили с балкона, где он целыми днями выл от голода. Хозяйку питомца нашли в интернете, она долго не выходила на связь. Пса спас альпинист, который от соседей сверху спустился вниз к балкону. Собака была истощена, но ее состояние не критично.

Регионы
Санкт-Петербург
пропавшие
собаки
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.