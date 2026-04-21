Похитили вымогатели, потерял память: новые версии пропажи в Юрге Героя СВО

В городе Юрге Кемеровской области почти три недели назад при загадочных обстоятельствах пропал участник специальной военной операции Герой РФ Алексей Асылханов. Какие появились новые версии его исчезновения, что говорят его жена, бывшие следователи и юристы — в материале NEWS.ru.

Как себя чувствуют родные пропавшего Героя РФ Асылханова

Жена Асылханова Валерия сообщила корреспонденту NEWS.ru, что ее мужа так и не нашли. В день пропажи, 3 апреля, камеры видеонаблюдения зафиксировали, что он сел в машину рядом с собственным домом на улице Фестивальной, но номер и марку автомобиля установить не удалось.

«Хочется обратиться к Алексею: все твои родственники, твоя мать и близкие друзья переживают за тебя и ждут домой! Возвращайся скорее», — рассказала Валерия.

Сейчас в интернете обсуждают различные версии исчезновения Асылханова. Эксперты предполагают, что, возможно, он страдает от посттравматического стрессового расстройства и хочет вернуться на фронт. В пользу этого варианта говорит то, что в день пропажи он взял с собой документы, но, по словам Валерии, муж предупреждал ее, даже если задерживался всего на пару минут, а паспорт всегда носил с собой в черной сумке.

«Сейчас я живу со своими родителями, они меня очень поддерживают. Я на пятом месяце беременности, и потому волноваться мне нельзя. К счастью, состояние здоровья сейчас у меня нормальное, но на душе очень тяжело. Я все время думаю, что произошло с моим любимым», — призналась Валерия.

Новые версии пропажи Героя РФ в Кемеровской области

Экс-инструктор спецназа, начальник пожарно-спасательной части Санкт Петербурга Александр Ластовина в беседе с NEWS.ru предположил, что, вероятнее всего, искать Асылханова стоит в больницах, в том числе ближайших регионов. По его словам, нужно проверить всех пациентов, кто поступил с расстройствами памяти и без документов.

«Он мог забыть сумку в салоне автомобиля, куда сел перед своим исчезновением. Если он все время был на связи с женой, то, скорее всего, случилось что-то внезапное. Возможны посттравматический шок и психологическое расстройство, вызвавшее потерю памяти и дезориентацию в пространстве», — заметил эксперт.

Наименее вероятно, что Алексей мог попытаться вернуться в зону СВО. Возможно, причиной этому могла стать беременность супруги, продолжил Ластовина.

«Периодически люди боятся ответственности и сбегают. Но так как Алексей — старший сын в многодетной семье, значит, очень серьезный парень. И этот вариант практически невозможен», — поделился Ластовина.

По факту исчезновения Алексея Следственный комитет Кузбасса возбудил дело по статье «Убийство». Адвокат Даниил Лунев, ведущий множество дел по поиску людей, рассказал, что так делают всегда, когда пропадает человек для того, чтобы использовать максимальный арсенал средств розыска:

«Асылханов мог быть похищен с целью последующего вымогательства у родственников и его самого. Совершить это мог совершенно кто угодно. Может, он в своих социальных сетях выкладывал какую-то информацию о большом количестве денег. Это могло заинтересовать кого-то из злоумышленников», — прокомментировал эксперт в беседе с NEWS.ru.

По его словам, первым делом необходимо провести проверку биллинга телефона Героя РФ. Так называют получение информации о соединениях между абонентами, которую хранят операторы связи.

«Это также поможет установить, где в последний раз он находился с включенным телефоном. Но я уверен, что оперативники и сотрудники Следственного комитета сделали это в первую очередь», — прокомментировал Лунев.

Что известно о Герое РФ из Кемеровской области

По данным Telegram-канала Минобороны, во время боев под Артемовском Асылханов остановил наступление противника, корректируя огонь артиллерии с БПЛА.

«Благодаря мужеству и отваге молодого десантника всего за три дня было уничтожено 15 танков, 50 боевых бронированных машин и более 400 украинских неонацистов», — сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, за этот подвиг молодому человеку в 2024-м присвоили звание Героя России. В феврале того же года во время боевого задания он потерял ногу.

Правительство Кузбасса сообщило, что за безупречное выполнение боевых задач Асылханов был награжден государственными наградами РФ: медалями «За отвагу» и «За боевые отличия». Он их получил лично из рук президента России Владимира Путина.

