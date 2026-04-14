Похитили диверсанты, попал в рабство: новые версии пропажи Героя РФ в Юрге

В Кемеровской области 11 дней разыскивают участника специальной военной операции, Героя России Алексея Асылханова, пропавшего средь бела дня при загадочных обстоятельствах. Какие появились новые версии его исчезновения, что говорят его жена, правозащитники и юристы, — в материале NEWS.ru.

При каких обстоятельствах пропал Герой России Асылханов в Кемеровской области

Жена Асылханова Валерия сообщила корреспонденту NEWS.ru, что ее мужа так и не нашли.

«Полицейские сказали мне, что в день пропажи 3 апреля камеры видеонаблюдения зафиксировали, что он сел в машину и поздоровался с водителем. Марку и номер автомобиля установить не удалось. Куда он уехал, также непонятно», — подчеркнула Валерия.

Супруги проживают в спальном районе небольшого кузбасского города Юрга на улице Фестивальная. Алексей работает в техникуме агротехнологий и сервиса преподавателем ОБЗР (основы безопасности и защиты Родины) с 8 до 12 часов. В день пропажи утром он не поехал на работу, после чего ушел из дома в четыре часа.

Асылханов не появился в техникуме и перестал выходить на связь. Жена забила тревогу и обратилась в полицию. «Мы ждем ребенка, я беременна. Алексей не мог уйти в такой важный момент», — сказала Валерия.

Впоследствии к поискам подключились сотрудники Следственного комитета и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Они осматривают территорию и опрашивают людей.

«Приметы: на вид 20–25 лет, рост 175 сантиметров, темные волосы, глаза карие. Протез правой ноги. При себе имел черную кожаную кепку и пакет», — говорится в ориентировке УМВД Кемеровской области.

Шеврон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Фото: Нина Зотина/РИА Новости

8 апреля председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела, которое было возбуждено после пропажи Героя России. 13 числа в пресс-службе СУ СК по Кузбассу заявили корреспонденту NEWS.ru, что по данному факту расследуется уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Что нового известно о пропаже Героя России Асылханова в Юрге

В интернете обсуждают различные версии исчезновения Асылханова. По словам заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева, молодой человек мог пропасть в результате несчастного случай или из-за проблем со здоровьем.

«Также может быть версия, связанная с его службой, в том числе с противоправными действиями со стороны врага», — сказал Соловьев в беседе с NEWS.ru.

Киевский режим занимается диверсионной деятельностью, напомнил юрист. Преступления против участников СВО становятся системными. Целями могут быть не только похищение их выплат, но и сами военные.

«В скором времени мы получим ответ, где находится человек. Будем надеяться на лучшее», — отметил собеседник.

Сотрудница организации по борьбе с современным рабством «Альтернатива» Арина Файрушина сообщила корреспонденту NEWS.ru, что участники СВО — наиболее уязвимая группа перед похитителями людей.

«Военных перехватывают, когда они уходят в отпуск, и похищают, чтобы переоформить на себя выплаты. Их также вербуют с целью подписания контракта, рассказывая, что это можно сделать на удобных условиях», — подчеркнула Файрушина.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В то же время она отметила, что с Асылхановым, скорее всего, произошел несчастный случай. Кроме того, нужно рассмотреть версию, что он отправился на фронт, добавила собеседница.

«Помимо проблем, связанных с посттравматическим стрессовым расстройством, многие бойцы, вернувшиеся из зоны СВО, начинают скучать. Они зачастую не могут найти свое место в мирной жизни. В первую очередь нужно проверить, подписал ли Асылханов заново контракт. Это делается путем подачи заявления в Минобороны», — заявила Файрушина.

Что известно о Герое России Асылханове из Кемеровской области

По данным Telegram-канала Минобороны, во время боев под Артемовском Асылханов остановил наступление противника, корректируя огонь артиллерии с БПЛА.

«Благодаря мужеству и отваге молодого десантника всего за три дня было уничтожено 15 танков, 50 боевых бронированных машин и более 400 украинских неонацистов», — сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, за этот подвиг молодому человеку в 2024-м присвоили звание Героя России. В феврале того же года во время боевого задания он потерял ногу.

Правительство Кузбасса сообщило, что за безупречное выполнение боевых задач Асылханов был награжден государственными наградами РФ: медалями «За отвагу» и «За боевые отличия». Он их получил лично из рук президента России Владимира Путина.

