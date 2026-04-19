Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 02:57

Пропавший Герой России в день исчезновения взял с собой документы

Жена пропавшего Асылханова заявила, что в день исчезновения он ушел с паспортом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Герой России Алексей Асылханов, пропавший в городе Юрга Кемеровской области 3 апреля, в день исчезновения забрал с собой все основные документы, включая паспорт, СНИЛС и военный билет, рассказала его жена Валерия в беседе с РИА Новости. По ее словам, документы постоянно лежали в его сумке, и в тот день они тоже были при нем.

Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Усугубляет ситуацию то, что жена пропавшего находится в ожидании ребенка.

Да, с собой были документы. Знаю точно, что паспорт был, военный билет, все удостоверения, СНИЛС тоже был с собой. Они у него всегда в сумке лежат, — указала Валерия Асылханова.

Алексей Асылханов отправился на СВО в ноябре 2022 года. Золотую Звезду Героя России ему вручал лично президент Владимир Путин. На счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин.

Ранее сообщалось, что мужчина вышел из дома 3 апреля около 16:00. Он сказал жене Валерии, что отправляется на работу в местный техникум агротехнологий и сервиса, где преподает ОБЗР (основы безопасности и защиты Родины). Обычно Асылханов проводил занятия для студентов с 08:00 до 12:00. Тем не менее он не появился в техникуме и перестал выходить на связь. Жена обратилась в полицию.

Общество
Алексей Асылханов
документы
пропажи
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.