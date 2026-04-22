22 апреля 2026 в 16:16

Американист назвал ключевую проблему США в конфликте с Ираном

Перед США действительно остро стоит проблема нехватки вооружений, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, прогноз CNN по восполнению этих запасов за пять лет выглядит очень оптимистично.

Соединенным Штатам может понадобиться даже до восьми-девяти, либо 12 лет для восполнения этих боеприпасов. Это серьезно влияет на настрой «ястребов» в Вашингтоне и в администрации [президента Дональда] Трампа. Уже под конец 40-дневной войны с Ираном США начали переходить с использования ракет на авиабомбы. А это рискованно, потому что для того, чтобы бить авиабомбами по объектам в Иране, нужно залетать в воздушное пространство Исламской Республики. А значит, возрастает угроза потери уже самолетов, — заявил Дудаков.

Телеканал CNN сообщил, что США использовали около 45% ракет точного поражения, до 50% перехватчиков системы THAAD и почти половину ракет ПВО Patriot. Запасы крылатых ракет Tomahawk и других дальнобойных систем сократились на 20–30%.

Также, по данным CNN, противоречивые публичные комментарии американского президента Дональда Трампа наносят ущерб переговорному процессу США и Ирана. Собеседники телекомпании отметили, что иранская сторона испытывает глубокое недоверие к США.

Александр Чаусов
Вячеслав Кузнецов
