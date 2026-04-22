«Я оскорблена»: Алина Ян рассказала о скандале с Федоровой после ММКФ Блогера Алину Ян вывели с мероприятия Оксаны Федоровой после скандала на ММКФ

Блогер Алина Ян столкнулась с «отменой» после скандала на ММКФ. В интервью NEWS.ru бизнесвумен рассказала, как ее вывели с мероприятия телеведущей Оксаны Федоровой без объяснения причин. По словам Алины, в тот вечер на ней была не эпатажная одежда, а вечернее платье в пол.

Почему-то ко мне подошла охрана и начала выводить. Я не понимаю, за что? Я не хочу обращаться за комментариями к представителям Оксаны, я оскорблена, — высказалась Ян.

Блогер угодила в скандал, появившись на красной дорожке ММКФ с небритыми подмышками. Алина не понимает, почему артисты «взбунтовались» против нее. По мнению Ян, человек вправе распоряжаться своим телом так, как захочет.

Меня никто из публичных людей не поддержал, и это самое страшное! Во всяком случае я не читала ни одного доброго слова. На меня обрушился негатив, как на Настю Ивлееву [после скандальной «голой» вечеринки]. Что я сделала? Я разве кого-то оскорбила, от меня воняло? Нет. Всех смутили мои подмышки, — сообщила блогер.

Напомним, что блогер Анастасия Ивлеева столкнулась с «отменой» после «голой» вечеринки в 2023 году. Она потеряла рекламные контракты, поддержку коллег и эфиров на ТВ.

Ранее продюсер Леонид Дзюник заявил, что Ивлеева уже не сможет вернуться в шоу-бизнес. По его мнению, блогер не является талантливым человеком и не имеет ценного бэкграунда.

После скандала Настя кардинально сменила жизнь и вышла замуж за Филиппа Бегака. Знаменитости заключили брак без присутствия свидетелей.