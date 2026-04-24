«Есть разнарядка»: Гай Германика о победе китайского режиссера на ММКФ

Режиссер Валерия Гай Германика в своем Telegram-канале раскритиковала решение жюри 48-го Московского международного кинофестиваля, которое удостоило ее документальный фильм «Машенька» лишь специального упоминания, а главную награду в данной категории присудило китайскому режиссеру. По ее словам, причиной этого стала существующая «разнарядка».

Понимаю: есть разнарядка, есть международность фестиваля. И да, свои спецупоминания вы могли бы отдать китайцам и индийцам, — написала Гай Германика.

Режиссер отметила, что из всего множества российских авторских работ организаторы предпочли китайцев, которым безразлична киноиндустрия РФ. Такое поведение она назвала лицемерным, отметив, что в каждом жюри был российский кинематографист, который в любой другой компании отстаивал бы отечественное авторское кино, его финансирование и прокат.

Причину такого решения жюри Гай Германика объяснила особенностями российского менталитета. В завершение режиссер подчеркнула, что от подобных решений больше всего страдает отечественный зритель, который сталкивается с разрывом между декларируемыми ценностями и реальными поступками киноэлиты.

Ранее боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко признался, что спокойно воспринял документальный фильм «Емельяненко». Кинокартина Валерии Гай Германики повествует о неглянцевом периоде спортсмена — его борьбе с алкоголизмом, лечении в наркологической клинике и аресте.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
