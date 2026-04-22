Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 16:24

Защитник ЦСКА рассказал о своем отношении к тренеру команды

Круговой заявил, что увольнение Челестини до конца сезона станет удивлением

Данил Круговой Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Увольнение главного тренера ЦСКА Фабио Челестини станет удивлением, заявил защитник красно-синих Данил Круговой. В разговоре с «РБ Спорт» футболист отметил, что армейцы еще не лишились возможности бороться за призовые места.

Я думаю, что борьба за топ-3 еще возможна. Надеюсь, наши конкуренты потеряют очки в этом туре, и мы сможем приблизиться. У нас в коллективе сейчас все хорошо. Удивлюсь, если Фабио Челестини уволят. Я до конца верю в идеи тренера и хочу, чтобы он доработал как минимум до конца сезона, — сказал Круговой.

За последние девять матчей армейцы одержали всего три победы над «Крыльями Советов» (5:2), «Акроном» (2:1) и махачкалинским «Динамо» (3:1). После 26 сыгранных встреч ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка.

Ранее экс-игрок сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой заявил, что «Зениту» будет непросто в матче с «Локомотивом». Он отметил, что в последних встречах сине-бело-голубые добывают победы с трудом, скрипя зубами.

Спорт
Футбол
ЦСКА
тренеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

Общество

Семья и жизнь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.