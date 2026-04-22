Защитник ЦСКА рассказал о своем отношении к тренеру команды Круговой заявил, что увольнение Челестини до конца сезона станет удивлением

Увольнение главного тренера ЦСКА Фабио Челестини станет удивлением, заявил защитник красно-синих Данил Круговой. В разговоре с «РБ Спорт» футболист отметил, что армейцы еще не лишились возможности бороться за призовые места.

Я думаю, что борьба за топ-3 еще возможна. Надеюсь, наши конкуренты потеряют очки в этом туре, и мы сможем приблизиться. У нас в коллективе сейчас все хорошо. Удивлюсь, если Фабио Челестини уволят. Я до конца верю в идеи тренера и хочу, чтобы он доработал как минимум до конца сезона, — сказал Круговой.

За последние девять матчей армейцы одержали всего три победы над «Крыльями Советов» (5:2), «Акроном» (2:1) и махачкалинским «Динамо» (3:1). После 26 сыгранных встреч ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка.

