21 апреля 2026 в 18:21

Стало известно состояние страдающего от рака футболиста Алдонина

Футболист Дзагоев заявил, что Алдонин не падает духом в борьбе с онкологией

Евгений Алдонин Евгений Алдонин Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Экс-футболист Евгений Алдонин не падает духом в борьбе с онкологией, заявил «Чемпионату» бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев. Он рассказал, что находится на связи со своим другом. По словам Дзагоева, Алдонин проходит лечение в Германии.

Женя бодрячком, духом не падает. Говорит: «Жду не дождусь, когда приеду. Посмотрю, насколько вы прибавили». Дай бог ему крепкого здоровья, — сказал Дзагоев.

Алдонин завершил карьеру в 2019 году. Большую ее часть футболист провел в составе ЦСКА, с которым дважды стал чемпионом России и выиграл Кубок УЕФА. За национальную команду Алдонин принял участие в 29 матчах.

О диагнозе спортсмена — раке поджелудочной железы — стало известно после того, как коллеги объявили сбор средств на дорогостоящую терапию. В России у Алдонина остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Сычев заявил, что Алдонин, несмотря на борьбу с раком, демонстрирует стойкость и дух. Он заявил, что все футбольное сообщество ждет выздоровления спортсмена. Сычев также отметил, что экс-полузащитник ЦСКА пообещал сыграть с ним в хоккей.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
