Операции, химиотерапия: что известно о состоянии больного раком Алдонина

Футболист Евгений Алдонин продолжает бороться с онкологическим заболеванием в заграничной клинике. Что известно о нынешнем состоянии спортсмена, как проходит лечение?

Что известно о диагнозе Алдонина

22 ноября в СМИ разлетелась новость о тяжелом недуге Алдонина. Представители Российской премьер-лиги информировали, что футболисту предстоит долгое и затратное лечение.

Сам Алдонин в ноябре подтвердил, что борется с раком поджелудочной железы, выразил надежду на выздоровление и подтвердил, что у него есть шансы на ремиссию.

В конце декабря экс-полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Алан Дзагоев заявил, что его бывший одноклубник Евгений Алдонин держится бодро.

«Мы с Женей последний раз общались недели две-три назад. Рассказал о своем состоянии — он бодрячком. Надеюсь, все будет хорошо, и мы увидим Евгения и на падл-кортах, и на футболе», — отметил он.

13 января Владислав Радимов, экс-игрок ЦСКА, поделился воспоминаниями о разговоре с Евгением Алдониным.

«Значит, после того, как прошла эта информация, что Женька болен, мне было 26 ноября 50 лет. И Женек прислал мне голосовое сообщение. Поздравление от человека, у которого проблемы, — не слышится даже нотки там», — сказал Радимов.

Спортсмен подчеркнул, что всегда поддержит Алдонина.

«И я всегда буду с Женьком. Мы друг друга поздравили. И мы с ним ездили как-то в FONBET Кубок России. У нас с ним была тревел во Владивосток, мы с ним ездили три-четыре года назад, очень далеко летали, провели прям классное время. Провели автограф-сессию, показали кубок во Владивостоке. Так вот, я Женьку говорю, что нас ждет второй тревел туда, во Владивосток, так что, Женек, давай скорее возвращайся! Я тебя здесь жду, и мы вместе поедем», — добавил Радимов.

Что с Алдониным сейчас, как проходит лечение

Как пишет StarHit, в данный момент Алдонин проходит лечение в немецкой клинике, где за ним непрерывно следят врачи. Родственники спортсмена воздерживаются от каких-либо заявлений относительно процесса терапии.

Друг Алдонина Дмитрий Булыкин в разговоре с изданием отметил, что настрой у спортсмена положительный.

Булыкин отметил, что средства, собранные на лечение, оказали значительную поддержку семье. Длительное пребывание в больнице, многочисленные процедуры и медикаменты требуют значительных затрат. Алдонин прошел через несколько операций, однако окончательные прогнозы пока не могут быть сделаны.

«Помощь всегда нужна: много внеплановых манипуляций всяких, которые дорого стоят. Он все еще за границей лечится, в Германии. Думаю, в ближайшее время будет понятно, что делать дальше. У него постоянно операции, постоянно химиопроцедуры. Конечно, это сказывается и на организме, и на настроении. Но он держится бодрячком-бойцом, поэтому посмотрим. Скоро будет понятно, что как…» — поделился Дмитрий.

Сейчас Евгений Алдонин окружен заботой своей семьи: жены Ольги и детей, а также дочери Веры, рожденной в браке с Юлией Началовой.

Читайте также:

