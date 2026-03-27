Тяжелая травма, измены мужьям, слова о смерти: где сейчас Татьяна Васильева

Народную артистку России Татьяну Васильеву переехал автомобиль в центре Москвы. Что известно о состоянии актрисы, как сложилась ее личная жизнь, чем она занимается сейчас?

Что известно о самочувствии Васильевой после ДТП

Татьяна Васильева заявила, что ее переехал автомобиль в центре Москвы. 79-летняя звезда шла по дороге у спортивного клуба в районе Таганки, когда ее настигла машина.

«На подходе к клубу машина проехала по ногам Татьяны Григорьевны. Она осталась сидеть на обочине на земле, а машина скрылась», — рассказали сын и невестка артистки.

Виновника ДТП обнаружили благодаря записям с камер наблюдения.

Наследник звезды фильмов «Самая обаятельная и привлекательная» и «Сваты» в панике. Он отметил, что у его матери «дикие боли в ногах» и ей трудно передвигаться.

Актриса рассказала полицейским, что ей пришлось идти по дороге из-за строительных работ.

«Стройка идет 15 лет! Столько, сколько я занимаюсь в этом клубе!» — подчеркнула Васильева.

У актрисы выявили травму капсульно-связочного аппарата и повреждение мышц левой стопы. Несмотря на это Татьяна Григорьевна сообщила, что не намерена отказываться от запланированных выступлений.

Как сложилась личная жизнь Васильевой

Татьяна Васильева была замужем дважды. Ее первым супругом стал народный артист России Анатолий Васильев. В этом браке у них родился сын Филипп. Через 13 лет совместной жизни пара рассталась.

В программе «Судьба человека» Васильева призналась, что изменяла мужу. Она рассказала, что встречалась с актером Михаилом Державиным, с которым вместе играла в спектакле «Обыкновенное чудо».

«Об этом все знали в театре. Ну а как не влюбиться в такого красивого партнера, который так рьяно ухаживал? Правда, тогда Михаил был женат. Когда его супруга уезжала отдыхать, я переселялась к Мише с вещами. Меня все воспринимали как „походную жену“ в отсутствие настоящей, на что я не обижалась», — делилась она.

В 1983 году Васильева вышла замуж за заслуженного артиста РФ Георгия Мартиросяна. В браке актриса родила дочь Елизавету, но спустя 13 лет совместной жизни пара развелась. По словам Васильевой, в этих отношениях также были измены.

Актриса в программе «Секрет на миллион» призналась, что на протяжении 16 лет, несмотря на два замужества, у нее был любовник — им оказался Ариф Алекперов. По словам Васильевой, мужчина был богат. Ее устраивало, что он был официально женат.

«Я много узнала, чего не знала в сексе, и то, как мужчина должен заботиться и ухаживать за женщиной, с которой он близок», — рассказала она.

Чем сейчас занимается Васильева, что известно о ее политической позиции

Известно, что Татьяна Васильева поддерживает проведение спецоперации.

«Моя позиция никогда не изменится, потому что я из этой страны, потому что я ее люблю, потому что я не знаю другой страны, в которой мне было бы так прекрасно жить. Это вопрос решенный для меня и моей семьи. Страна великая и никогда не будет порабощена этой нечистью. Никогда. Нужны время и вера. Я верю», — заявила она в интервью Вячеславу Манучарову.

Артистка продолжает творческую деятельность. В кино она не снимается, однако активно участвует в театральных постановках в Москве и ездит с гастролями по разным городам.

«Театр — лишний раз убеждаюсь, что это мое. А кино — наверное, не мое. <…> Я хочу работать с таким режиссером, который поставит мне задачу, а я попытаюсь ее выполнить, попытаюсь сыграть, как он предлагает», — объяснила актриса.

Васильева утверждает, что в свои годы она чувствует себя отлично, активно занимается работой и проводит время с внуками. Она категорически против жизни в доме престарелых и мечтает встретить свой последний день на сцене.

«Я бы согласилась умереть, но не идти в дом престарелых. Моя мечта — умереть на сцене. Но это мечта такая великая, если Бог пошлет. Самая великая смерть», — заявила она в передаче «Звезды сошлись».

