Лишение титула, секрет стройности, смена фамилии: где сейчас Федорова

Заслуженная артистка России Оксана Федорова известна как победительница конкурсов красоты «Мисс Россия» (2001) и «Мисс Вселенная» (2002), а также как ведущая программы «Спокойной ночи, малыши». Какие последние новости выходили о ней, как сложилась личная жизнь звезды?

Как прославилась Федорова

Оксана Федорова родилась 17 декабря 1977 года в Пскове. Окончив школу милиции, она несколько месяцев работала следователем. Затем поступила в Санкт-Петербургский университет МВД, где после выпуска получила звание старшего лейтенанта. Позже она продолжила обучение в адъюнктуре и, защитив кандидатскую диссертацию, стала доцентом кафедры гражданского права. Ее повысили до звания капитана милиции.

В студенческие годы Федорова начала работать моделью на показах и участвовать в конкурсах красоты. В 1999 году она получила титул «Мисс Санкт-Петербург», в 2001 году выиграла конкурс «Мисс Россия». Широкая известность пришла к ней после победы на конкурсе «Мисс Вселенная — 2002».

В 2007 году Федорова покинула службу в органах внутренних дел и начала строить карьеру на телевидении. В течение разных лет она была ведущей программ «Субботник», «Субботний вечер», «Форт Боярд» и «Спокойной ночи, малыши». Также она участвовала в телешоу «Танцы со звездами» и «Маска».

Почему Федорову лишили титула «Мисс Вселенная»

Через четыре месяца после триумфа на конкурсе «Мисс Вселенная» в 2002-м Оксана Федорова утратила свой титул. Дональд Трамп, который тогда владел компанией, организующей конкурс, объявил, что она лишилась звания, поскольку не выполняла обязательства победительницы. По условиям контракта мисс Вселенная обязана в течение года участвовать в различных мероприятиях по всему миру, но Федорова почти не покидала Россию.

Федорова говорила, что в тот момент готовилась к защите диссертации. По ее словам, организаторы конкурса поставили ее в слишком жесткие рамки и не считались с ее планами.

Как сложилась личная жизнь Федоровой

В 2007 году Федорова связала себя узами брака с немецким студентом-медиком Филипом Тофтом. После церемонии пара приняла решение жить на две страны. Однако в 2010 году их союз распался.

В 2009 году Федорову стали замечать в компании народного артиста России Николая Баскова. Их отношения продлились два года. Певец объявил о расставании с моделью со сцены Кремлевского дворца после их совместного выступления в 2011 году.

«Мало кто верил, что у нас была любовь. И мне казалось, что искренних чувств было больше у меня, чем у него. Но женщине всегда чего-то не хватает. А мужчин под себя не переделаешь. Особенно если мужчина живет искусством, а публика его носит на руках», — делилась телеведущая.

В 2011 году Федорова связала свою жизнь с офицером ФСБ Андреем Бородиным. С тех пор супруги живут вместе и воспитывают двух детей: сына Федора и дочь Елизавету. После заключения брака модель приняла фамилию мужа и стала известной как Бородина.

Чем сейчас занимается Федорова, как относится к СВО

Сейчас Оксана Федорова — главный редактор журнала ModaTopical, президент благотворительного фонда «Спешите делать добро!» и создатель детской медиашколы, где дети осваивают актерское мастерство, вокал, модельное искусство и журналистику.

Также 48-летняя артистка выступает на музыкальных вечерах и увлекается бальными танцами. Она признавалась в интервью для YouTube-шоу «Не принято обсуждать», что в ее жизни был период, когда она сильно комплексовала из-за своих ног и осанки. По словам телеведущей, с этим ей удалось справиться благодаря занятиям танцами и пением.

В прошлом году летом Федорова выбрала лечебное голодание, проводимое под контролем специалистов в оздоровительном центре, расположенном в Крыму.

«Первый день я думала — я умру, мне так было плохо. Мы без подготовки приехали, обычно пару дней все равно ты переходишь на легкое питание, чтобы подготовиться. Сразу, когда убрали еду, мне стало не очень хорошо, на следующий день уже есть вообще не хотелось», — делилась она.

Недавно теледива призналась, что поддерживает фигуру благодаря бальным танцам. По словам знаменитости, она следит за здоровьем и ведет активный образ жизни.

«Я в целом слежу за своим здоровьем. Считаю, что любой человек должен подходить к этой теме серьезно, это его зона ответственности. Бальные танцы для меня — отличный способ поддерживать форму и чувствовать себя женственной, пластичной и наполненной энергией. Я стараюсь вести активный образ жизни, правильно питаться и уделять внимание отдыху. Диетами я не увлекаюсь», — рассказала Федорова.

Телеведущая отметила, что придерживается сбалансированного рациона и умеренности в жизни. По ее словам, истинная красота женщины заключается не в следовании определенным стандартам, а в ее светящихся глазах, искренней улыбке и внутренней гармонии.

Федорова поддерживает проведение спецоперации.

«Понимая происходящие события, наш долг — поддержать решение руководства страны. Россия всегда поступала так, как должна была. Иного выбора у нас нет. Мы обязаны защитить наших граждан и положить конец беспределу», — отметила она.

