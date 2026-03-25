Биография, личная жизнь, критика СВО: как живет Ксения Раппопорт

25 марта Народная артистка России Ксения Раппопорт празднует 52-й день рождения. Чем прославилась актриса, что известно о ее личной жизни, что она сказала о спецоперации?

Чем известна Раппопорт

Ксения Раппопорт родилась 25 марта 1974 года в Ленинграде. Ее родители были архитектором и инженером. После гимназии с углубленным изучением французского она поступила в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. В 2000 году Ксения окончила ее в мастерской Вениамина Фильштинского. Ее дебют в кино состоялся задолго до получения диплома, в 16 лет она сыграла в фильме Дмитрия Астрахана «Изыди!», и именно эти съемки, по ее словам, определили решение стать актрисой.

После академии Раппопорт стала актрисой Малого драматического театра под руководством Льва Додина и дебютировала в роли Нины Заречной в «Чайке». В ее портфолио около 50 фильмов и более 20 сериалов.

В 2006 году Джузеппе Торнаторе утвердил ее на главную роль в драме «Незнакомка». Игра актрисы была высоко оценена: актриса получила премию Итальянской киноакадемии «Давид ди Донателло». Три года спустя, в 2009-м, она снова поразила Италию, сыграв Соню в фильме «Двойное время». За эту роль ей вручили «Кубок Вольпи» на 66-м Венецианском кинофестивале.

Как сложилась личная жизнь Раппопорт

В юности Ксения связала свою жизнь с предпринимателем Виктором Тарасовым. В этом браке у них появилась дочь Аглая, однако семейная жизнь оказалась недолгой. Сегодня наследница является популярной актрисой.

Спустя годы Раппопорт встретила нового мужчину — актера Юрия Колокольникова. Их роман, который начался около 2009 года, долгое время оставался незаметным для публики. В 2011 году у пары появилась дочь София, но к 2014 году их отношения завершились.

Хотя их роман закончился, экс-партнеры продолжают поддерживать теплые отношения и совместно занимаются воспитанием общей дочери.

В прессе также были слухи о том, что Ксения тайно вышла замуж за ресторатора Дмитрия Борисова, который открыл заведение рядом с театром, где работает актриса. Тем не менее эти данные так и не были подтверждены официально.

Как Раппопорт поддерживала дочь в скандале с наркотиками

28 августа Тарасову задержали в Домодедово, когда она пыталась пройти таможенный контроль по прилете из Тель-Авива: артистку попросили показать багаж, в котором оказался вейп, экспертиза обнаружила в нем гашишное масло массой около 0,4 грамма.

В ноябре в Домодедовском городском суде проходило второе заседание по делу. Звезда пришла на заседание с матерью, Раппопорт держала дочь за руку.

В итоге суд приговорил знаменитость к трем годам условно и штрафу в 200 тыс. рублей. Прокурор при этом запрашивал для Тарасовой 3,5 года условно. Ранее он исключил необходимость изолировать артистку.

«Признать Тарасову виновной и назначить ей наказание в виде трех лет заключения условно и штрафа в 200 тыс. рублей», — сообщил судья.

Что Раппопорт говорила об СВО

Раппопорт выступила с критикой СВО и вместе с рядом руководителей российских некоммерческих организаций и благотворительных фондов подписала обращение к президенту РФ Владимиру Путину с призывом о прекращении спецоперации на Украине.

Кроме того, в первом же посте о конфликте актриса написала: «Мне очень стыдно и очень страшно». После этого Раппопорт в одном из интервью говорила, что вовсе не хочет больше быть актрисой, так как не знает, как в такой ситуации можно выходить на сцену.

