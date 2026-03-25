Лопырева, Нюша, Милохин: куда российские звезды бегут из Дубая от обстрелов

Ракетные обстрелы изменили жизнь Дубая, который в последние годы притягивал, как магнит, российских звезд. Многие покупали там недвижимость, давали концерты и отдыхали на шикарных курортах. Теперь знаменитости покидают Дубай. Куда переезжают подальше от обстрелов Дмитрий Нагиев, Александр Ревва, дочь Анастасии Заворотнюк Анна и дети Нюши — в материале NEWS.ru.

Ревва, Собчак — кто еще инвестировал в жилье в Дубае

До недавнего времени жилье в Дубае было одним из самых быстрорастущих в цене, вкладывать в него деньги было выгодно. К тому же приобретение недвижимости в Эмиратах дает право проживания. Многие российские звезды купили там квадратные метры в 2022 году после начала СВО.

Шоумен Александр Ревва, по информации LIFE.ru, приобрел квартиру в престижном районе Джумейра Бич Резиденс. Комплекс состоит из двух 77-этажных небоскребов, они внесены в Книгу рекордов Гиннесса из-за гигантского бассейна на верхнем этаже. Стоимость апартаментов там составляет около 30 млн рублей.

Ксения Собчак инвестировала $1,5 млн в апартаменты в жилом комплексе премиум-класса. Квартира находится недалеко от «Дубай Молла» и Дубайской оперы. Комплекс еще не сдан. В том же районе приобрела квадратные метры телеведущая Ксения Бородина. Квартира площадью 150 квадратных метров обошлась ей в 40 млн рублей и дает право быть резидентом Дубая.

Стас Михайлов, по данным «Комсомольской правды», инвестировал в несколько «двушек» в элитном жилом комплексе. Там 52 этажа, есть спа-центры, корты для игры в сквош и теннис, бассейн — выгодно сдавать квадратные метры в аренду. Купила 150-метровые апартаменты в элитном комплексе и солистка группы «А'Студио» Кэти Топурия. Из окон, по ее словам, открывается вид на Персидский залив.

Звезда проекта «Уральские пельмени» Илона Юрьева также вложилась в квартиру в Дубае. Своим подписчикам она сообщила в соцсетях, что жить в ОАЭ не собирается — это только инвестиция. Минимальная стоимость квартир в этом комплексе составляет 18 млн рублей.

Нагиев, Хакамада — кто еще проводил мастер-классы в Дубае

Вложился в недвижимость в Дубае и актер Дмитрий Нагиев. Он выбрал апартаменты на искусственном острове Пальма Джумейра в известном пятизвездочном отеле на первой береговой линии. Только ежегодный сервисный сбор за жилье составляет там около 5 млн рублей.

Дмитрий также проводит в Дубае мастер-классы. Курсы личностного роста у артиста стоят от 310 тыс. до 1,5 млн рублей. ВИП-программа предполагает персональный контакт с Нагиевым на протяжении семи часов. Раньше с мастер-классами в Эмиратах активно выступала политик и общественный деятель Ирина Хакамада, а также журналист Ксения Собчак. В 2023 году футбольную академию в Дубае открыли Павел Мамаев и Федор Смолов.

Леонтьев, Меладзе, Долина — кто еще выступал в Дубае

В ОАЭ проживает большое количество русскоговорящих людей, гонорары для артистов значительно выше, чем в Европе. Поэтому неудивительно, что Дубай стал своего рода большой концертной площадкой для многих исполнителей из России и Украины.

В Дубае пели Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), Валерий Леонтьев, Константин Меладзе, Светлана Лобода, Лариса Долина, Владимир Кузьмин, Филипп Киркоров и многие другие известные исполнители. Артисты выступали как на сборных концертах, так и в фешенебельных клубах и отелях, а кроме того, на корпоративах у богатых соотечественников.

Куда теперь едут звезды из-за обстрелов Дубая

Многие звезды не только вкладывали деньги в жилье в Дубае, но и переехали туда на постоянное жительство. К примеру, модель и телеведущая Виктория Лопырева жила с маленьким сыном в ОАЭ, при этом ее муж-бизнесмен Игорь Булатов оставался в Москве.

«Я выбрала ОАЭ из-за безопасности, климата (я люблю тепло), локации (удобно путешествовать), возможностей продолжать международную карьеру, возможности видеть своих друзей из разных стран, хорошей школы для сына, удобной временной зоны и возможности летать домой в любое время», — делилась модель.

После начала обстрелов Дубая Лопырева улетела в Россию. Она появилась в Казани на крупном культурном мероприятии — в финале международного конкурса красоты «Мисс БРИКС — 2026». В настоящее время телеведущая, по ее словам, путешествует с сыном по Китаю.

У певицы Нюши в Дубае проживал бывший муж-бизнесмен Игорь Сивов с двумя общими детьми — семилетней дочерью и четырехлетним сыном. Нюша объясняла, что детям в ОАЭ комфортно, они получают качественное образование. Сейчас они находятся с Нюшей в подмосковном поселке Крекшино.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна жила в Дубае с мужем-бизнесменом и годовалым сыном, изредка прилетала в Москву. Сейчас она вернулась в российскую столицу на неопределенное время, писала в соцсетях, что в Дубае нет даже бомбоубежищ и негде укрыться. После душных и жарких Эмиратов ей сложно привыкать к другому климату.

«Это точно весна? Но я точно не жалуюсь. Главное, что мы вернулись домой. Последние дни было правда очень тревожно. Даже не столько из-за конкретных событий, сколько из-за постоянного напряжения, психика уже не справлялась, от любого громкого звука буквально подпрыгивали. В какой-то момент просто приняли решение, что лучше улететь», — написала Анна в своем блоге.

Почему не возвращается Даня Милохин

Блогер Данила Милохин пока не вернулся из Дубая, где работает курьером в службе доставки еды. Иногда его приглашают на корпоративы как медийную фигуру. Но это происходит нечасто. Сам Милохин признавался, что сожалеет об отъезде из России. В Дубае он живет со своей девушкой.

Поклонники считают: 24-летний блогер боится, что в России его призовут в армию.

Сочи, Ялта: какой город в России может заменить Дубай

У продюсера Сергея Дворцова многие знакомые и друзья купили в свое время жилье в Дубае с целью инвестиций. В беседе с NEWS.ru он выразил мнение, что российские знаменитости попытаются в самое ближайшее время продать жилье в Дубае. «Побегут они в Москву, потому что бежать особо больше некуда... Может быть, теперь наши звезды научатся ценить родину», — считает Дворцов.

Новым центром «тусовочной жизни» вместо Дубая, по его мнению, могут стать Сочи и Ялта.

Продюсер Сергей Лавров предположил: российские артисты, связавшие свою жизнь с Дубаем, надеются, что ситуация в ближайшее время разрешится. По его словам, найти альтернативу Дубаю шоу-бизнесу будет сложно.

«Дубай был удобен логистикой: пять часов перелета из Москвы — и вы уже в теплом климате. Не знаю, что может стать альтернативой. Сейчас много концертов проходит на Пхукете и на Бали, но лететь туда далеко — 10–11 часов, и это другой часовой пояс. Может быть, какой-то город в Турции, например Бодрум. Я знаю, что у многих там концерты: у Валерии, Меладзе, многих других. Но вряд ли там будет так же, как в Дубае», — сказал Лавров NEWS.ru.

