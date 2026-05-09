«Объединяет нас»: Нагиев поздравил россиян с 9 Мая и высказался об СВО

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в соцсетях поздравил россиян с Днем Победы. Он также высказался об СВО, отметив, что на фронте «есть свои герои».

Есть праздники, которые лишь вносят раздор и взаимонепонимание. День Победы — единственный праздник, который объединяет нас. Не дает забыть о подвиге простого человека, народа, о подвиге страны. Мне — о подвиге моего дедушки. И ничего нет ценнее мирной жизни, кто бы что ни говорил, — сказал Нагиев.

Ранее в роддоме № 2 во Владикавказе младенцев нарядили в военную форму. На кадрах, опубликованных в Сети, видно детей в пилотках и с георгиевскими ленточками. Сотрудники роддома поздравили ветеранов с Днем Победы и пожелали им здоровья и счастья.

До этого сотни человек пронесли по Старому Арбату георгиевскую ленту длиной 81 метр. Флешмоб был организован всероссийским благотворительным фондом «Спорт начинается с детей». Акция прошла под песню «День Победы». Участники шествия растянули ленту вдоль улицы, поднимали и развевали ее, подпевали песне.