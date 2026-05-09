09 мая 2026 в 19:56

В роддоме одного из российских городов на младенцев надели пилотки

В роддоме Владикавказа на младенцев надели пилотки и георгиевские ленточки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В роддоме № 2 во Владикавказе младенцев нарядили в военную форму. На кадрах, опубликованных пресс-службой медучреждения в Telegram, видно детей в пилотках и с георгиевскими ленточками. Сотрудники роддома поздравили ветеранов с Днем Победы и пожелали им здоровья и счастья.

Дорогие ветераны, уважаемые друзья! С Днем Победы! <...> Желаем вам здоровья, счастья и долгих лет жизни, — говорится в сообщении.

На кадрах также видно украшение здания роддома к празднику. Сотрудники медучреждения сделали снимок у плаката с фотографиями родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Ранее сотни человек пронесли по Старому Арбату георгиевскую ленту длиной 81 метр. Флешмоб был организован всероссийским благотворительным фондом «Спорт начинается с детей». Акция прошла под песню «День Победы». Участники шествия растянули ленту вдоль улицы, поднимали и развевали ее, подпевали песне.

Кроме того, порядка 270 педагогов вместе исполнили песню «День Победы» на концерте в Пятигорске Ставропольского края. Учителя читали стихи военных лет и делились историями из семейных архивов. Выступления стали данью уважения подвигу советского народа и возможностью передать память о нем молодому поколению.

Общество

Азия

Россия

