Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 12:12

Нагиев запустил тренинг за 2 млн рублей без личного участия

Нагиев организует тревел-кемп в Грузии за 2 млн рублей

Дмитрий Нагиев Дмитрий Нагиев Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»
Подписывайтесь на нас в MAX

Дмитрий Нагиев организовал тревел-кемп с тренингами в Грузии стоимостью около 2 млн рублей с человека, сообщает Telegram-канал Mash. При этом самого шоумена на месте не будет: он подключится к участникам несколько раз по видеосвязи.

По данным канала, участники соберутся в Тбилиси, а затем отправятся в пятизвездочный особняк в горах на девять дней. Им предоставят отдельные номера, трехразовое питание и бассейн. Программа называется «Снимаем фильм с Нагиевым», однако артист будет давать задания и режиссировать процесс удаленно.

Семинары, посвященные «качественному оргазму» и личностному росту, пройдут в мае в ОАЭ, а летом — онлайн-уикенд в Грузии. Программа включает раскрытие внутренней энергии, работу с эмоциями, групповые практики, гастроужин с грузинским хором, обучение интервьюированию и финальную дискотеку.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Нагиеву отказывают в съемках в российских проектах из-за репутационных рисков. По информации канала, его кандидатуру исключили из фильма «Королек моей любви» на финальном этапе согласования. Как подчеркивает Mash, артист фактически находится в негласном стоп-листе.

Общество
Дмитрий Нагиев
артисты
тренинги
Грузия
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.