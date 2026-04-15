Нагиев запустил тренинг за 2 млн рублей без личного участия Нагиев организует тревел-кемп в Грузии за 2 млн рублей

Дмитрий Нагиев организовал тревел-кемп с тренингами в Грузии стоимостью около 2 млн рублей с человека, сообщает Telegram-канал Mash. При этом самого шоумена на месте не будет: он подключится к участникам несколько раз по видеосвязи.

По данным канала, участники соберутся в Тбилиси, а затем отправятся в пятизвездочный особняк в горах на девять дней. Им предоставят отдельные номера, трехразовое питание и бассейн. Программа называется «Снимаем фильм с Нагиевым», однако артист будет давать задания и режиссировать процесс удаленно.

Семинары, посвященные «качественному оргазму» и личностному росту, пройдут в мае в ОАЭ, а летом — онлайн-уикенд в Грузии. Программа включает раскрытие внутренней энергии, работу с эмоциями, групповые практики, гастроужин с грузинским хором, обучение интервьюированию и финальную дискотеку.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Нагиеву отказывают в съемках в российских проектах из-за репутационных рисков. По информации канала, его кандидатуру исключили из фильма «Королек моей любви» на финальном этапе согласования. Как подчеркивает Mash, артист фактически находится в негласном стоп-листе.