28 марта 2026 в 13:00

Стало известно, почему Нагиеву отказывают в съемках

Mash: Нагиева боятся снимать из-за репутационных рисков

Дмитрий Нагиев Дмитрий Нагиев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Telegram-канал Mash сообщает, что актеру Дмитрию Нагиеву отказывают в съемках в российских проектах из-за репутационных рисков. Так, по версии канала, артиста вычеркнули из фильма «Королек моей любви».

Mash сообщил, что на финальном этапе согласования актеров его кандидатура была исключена — создатели кинокартины решили не рисковать. Канал утверждает, что Нагиев фактически находится в негласном стоп-листе: у него нет новых проектов, а рекламные контракты в России были аннулированы.

Ранее депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев потребовал признать иноагентом Нагиева. Поводом послужила его скандальная речь на премьере фильма «Елки-12».

До этого Нагиев на премьере фильма «Елки-12» в общении с журналистами неоднозначно высказывал свое мнение о происходящем вокруг, затронув тему СВО. На вопрос, в чем секрет популярности «Елок», Нагиев ответил, что сейчас много фильмов про войну, «серость, грязь какая-то беспросветная, а здесь мир иллюзий». Депутат Виталий Милонов понадеялся, что артиста просто неправильно поняли.

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

