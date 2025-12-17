Новый год-2026
17 декабря 2025 в 15:30

«Ему не давали индульгенцию»: в ГД отреагировали на слова Нагиева

Депутат Милонов: Нагиев должен объяснить свою позицию по СВО

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Депутат Виталий Милонов сообщил NEWS.ru, что хочет дать шанс актеру Дмитрию Нагиеву прояснить свою позицию по специальной военной операции на Украине, о которой он неоднозначно высказался на премьере фильма «Елки-12». Политик надеется, что артиста просто неправильно поняли.

Вера в людей сохраняется у меня до последнего. Я думаю, что после этого высказывания, которое может быть неоднозначно трактовано, Нагиев должен прояснить ситуацию, свою позицию. Я искренне буду рад, если Дмитрий Нагиев скажет, что его неправильно поняли и он не то имел в виду. То, что он сказал, звучит некрасиво. Нагиев, конечно, легенда, но это не значит, что его легендарность и заслуги дают ему индульгенцию и неприкосновенность, — объяснил Милонов.

До этого Дмитрий Нагиев на премьере фильма «Елки-12» в общении с журналистами неоднозначно высказывал свое мнение о происходящем вокруг, затронув тему СВО. На вопрос, в чем секрет популярности «Елок», Нагиев ответил, что сейчас столько фильмов про войну, «серость, грязь какая-то беспросветная, а здесь мир иллюзий». Странную позицию высказал актер, отвечая на вопрос, какие авантюры произошли в его жизни.

Это ты спрашиваешь меня на четвертом году войны, какие авантюры произошли в моей жизни? — резко высказался Нагиев.

Ранее депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев потребовал признать иноагентом актера и телеведущего Дмитрия Нагиева. Поводом послужила его скандальная речь на премьере фильма «Елки-12».

