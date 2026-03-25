Составлен список возможных проблем со здоровьем Пугачевой: что известно

Врач-ортопед раскрыл, зачем народной артистке РСФСР могла понадобиться трость, также специалист перечислил возможные диагнозы певицы. Чем больна исполнительница, могут ли у нее отказать ноги?

Чем может быть больна Пугачева

Ортопед Андрей Литвиненко в беседе с aif.ru заявил, что трость могла потребоваться Алле Пугачевой из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом.

По словам специалиста, 76-летняя артистка могла столкнуться «с множеством возрастных проблем со здоровьем».

«Это могут быть заболевания суставов нижних конечностей, стопы, голеностопного сустава, тазобедренного, коленного, проблемы в поясничной области», — рассказал Литвиненко.

По словам врача, причиной использования трости могли стать остеохондроз, грыжи межпозвоночных дисков, протрузии или сахарный диабет, который приводит к осложнениям в виде диабетической стопы.

«С учетом возраста, все-таки Пугачева — человек пожилой, можно предположить, что действительно какие-то заболевания, связанные с опорно-двигательным аппаратом, присутствуют. Кроме указанных выше, это могут быть заболевания поясничного отдела позвоночника в виде остеохондроза, грыж или протрузий. Это может быть остеопороз, тромбофлебит, фибромиалгия», — объяснил врач.

Когда Пугачеву заметили с тростью

12 марта фотографию певицы опубликовала жительница Кипра в социальных сетях. На снимке Примадонна запечатлена вместе с супругом, комиком Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Актриса выбрала для образа куртку-бомбер, розовый джемпер, джинсы и спортивную обувь. Она держала трость в руках, но ее лицо озаряла широкая улыбка. Галкин находился рядом с внушительным букетом желтых тюльпанов.

Причина, по которой Примадонна начала использовать трость, не раскрывается. В 2023 году портниха Аллы Пугачевой Любовь Аксенова сообщила, что певица страдает от подагры. Эта болезнь разрушает суставы, связки и кости, а также негативно влияет на работу почек и печени.

«Мы все знали, что у нее болят ноги. Сколько раз случались моменты, когда она выбегала за сцену, туфли сбрасывала и становилась просто никакая. Она же на каблуках работала! Мы, зная об этом, заранее брали холодную тряпку, окручивали Аллины ноги, после этого она хоть немножко отходила и опять выходила на сцену. Подагра с молодости — это тяжелая штука. После концерта Алла приходит в гримерку, плюхается в кресло, ноги на столик — и так сидит», — сообщила Аксенова.

Летом 2025 года Алла Пугачева в своем личном блоге показала свежие фотографии с мужем и дочерью. Она также рассказала, что у нее трясутся руки.

Артистка вместе с семьей приехала в Латвию. Исполнительница хита «Миллион алых роз» опубликовала в соцсети видео, на котором показала, как ее муж готовит яичницу. Компанию юмористу составила 12-летняя дочь супругов Елизавета.

В процессе приготовления блюда шоумен попросил супругу помочь, но она отказала: «Обойдешься без советов». Когда Пугачева включила плиту, она отошла подальше, несмотря на просьбы Галкина снимать крупным планом. 76-летняя артистка призналась, что во время съемки у нее затряслись руки.

«Да я и так, и так. Ручки трясутся иногда, но это жизнь», — заявила Алла Борисовна.

Юморист предложил жене помощь дочери, но она отказалась.

Пользователи Сети регулярно обсуждают изменения во внешности Пугачевой. Многие считают, что на новых фотографиях певица пытается скрыть проблемы со здоровьем, но это ей не удается. Эксперты также предполагают, что у нее есть серьезные психологические трудности из-за неудовлетворенности жизнью за границей.

Читайте также:

