«Роман» с Алферовой, внебрачная дочь: как живет певец Александр Серов

24 марта 2026 года певец Александр Серов отметит свой 75-й день рождения. Какие были яркие моменты в его жизни и карьере, какие отношения связывали его с актрисой Ириной Алферовой, правда ли у него есть внебрачная дочь, как живет Серов?

Чем известен Александр Серов, карьера

Александр Серов родился 24 марта 1951 года в Ковалевке Николаевской области, окончил местное музыкальное училище по классу кларнета и институт культуры в Краснодаре по специальности «руководитель эстрадных оркестров».

В 1977–1978 годы Серов выступал в составе ВИА «Поющие юнги» в Николаеве. В 1981-м выступил на радио дуэтом с Ольгой Зарубиной с песней «Круиз», которая сразу обрела популярность.

В 1983 году Серов стал лауреатом конкурса песен стран социалистического содружества, проходившего в Ялте. После этого он переехал в Москву. В 1988-м певец выпустил альбом «Мадонна», в 1993-м — «Сюзанна», в 1997 году — «Ностальгия по тебе», куда вошел его хит «Я люблю тебя до слез».

Кроме творческой деятельность, Серов проходил службу в Военно-морском флоте СССР в 1970–1973 годы, был командиром отделения электроторпедистов. В то же время играл в оркестре Дома офицеров Николаевского гарнизона. Демобилизовался в звании старшины.

Личная жизнь Серова, внебрачная дочь

Серов единожды был в браке — его официальной женой стала мастер спорта по гимнастике Елена Стебенева. У супругов родилась дочь Мишель.

Союз распался в 2010 году. Позднее в программе «Судьба человека» Серов признал, что затаил обиду на бывшую жену.

«Я же был гастролером, редко бывал дома, а все, что зарабатывал, приносил в дом, делал все, чтобы было лучше. Но человек этого не оценил. 17 прожитых лет потерпели фиаско», — сказал Серов.

В 2011 году журналистка Надежда Тилер рассказала, что в 90-х годах родила от Серова дочь Кристину. Подтвердить отцовство удалось в 2018-м на программе «На самом деле». Спустя время в эфире шоу «Секрет на миллион» артист признался, что у него есть еще один внебрачный ребенок — дочь Алиса от поэтессы Валентины Аришиной.

Исполнитель подчеркнул, что его внебрачные дети могут не рассчитывать на наследство. Он не считает их родными и предполагает, что матери Кристины и Алисы просто хотят «пропиарить» себя.

«Я их не признаю, я не считаю их своими дочерями... Все, что у меня есть, я переписал на Мишель», — сообщил он в эфире шоу «Звезды сошлись».

Был ли у Серова роман с Алферовой

Актриса Ирина Алферова снималась в клипе Серова «Ты меня любишь». По слухам, брак артистки с коллегой по театру «Ленком» Александром Абдуловым мог распасться, потому что последний приревновал ее к Серову. Однако сами они никак не комментировали причины расставания.

«Серов был действительно влюблен в Ирочку, говорил ей об этом. Но отношения остались сугубо творческими. Серов не ее типаж», — делилась мать Алферовой.

Сам Серов по поводу отношений с Алферовой говорил: «Вы знаете, в Ирину были влюблены все. Она ведь очень честная, кроткая и открытая женщина. Но у нас не было флирта, я не ее герой». Певец отмечал, что с его стороны никаких поползновений не было. Отношения были предельно корректные и чистые.

Чем сейчас занимается Серов, как живет

На 75-м году жизни Александр Серов продолжает выступать с концертами в разных городах России. Также исполнитель выступает на корпоративах.

Серов неоднократно принимал участие в различных телепередачах. В 2025 году исполнитель в эфире шоу «Поймай меня, если сможешь» посоветовал молодым артистам уйти со сцены. Он порекомендовал больше не выступать тем, кто волнуется во время номеров.

До этого в программе «Любимые песни» Серов обратился к исполнителю Олегу Майами на «ты» и спросил, кто он такой и что делает в жюри шоу. В ответ тот обвинил Серова в хамстве.

Ранее в программе «Ты не поверишь!» Серов развеял слухи о романе с Катей Лель. При этом он признался, что очень любит коллегу, и назвал ее лучшей из всех женщин.

