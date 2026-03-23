Конец тепла и проливные дожди? Погода в Москве в понедельник, 23 марта

Синоптики озвучили прогноз для столицы на ближайшие дни. Какая погода будет в Москве в понедельник, 23 марта, приближаются ли конец тепла и проливные дожди? Что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода будет в Москве сегодня, 23 марта

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин заявил, что температура воздуха днем 23 и 24 марта составит 8–13 градусов тепла, в ночные часы подморозит, и столбики термометров покажут в диапазоне от −2 до −6 градусов.

В понедельник и до вечера вторника малооблачно и ясно, без осадков. Вечером во вторник на небе появится больше облаков, возможен слабый дождь, отметил Ильин.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что сегодня, 23 марта, в Москве будет солнечно, тепло и сухо.

«Сегодня столица будет ощущать влияние северо-западной периферии антициклона. В такой ситуации в регионе ожидается малооблачная и тихая погода, вновь обойдется без осадков, а дневная температура превысит климатические рамки и будет соответствовать середине апреля», — пояснил Леус.

По словам синоптика, температура воздуха днем составит +11–13 градусов, в области — +9–14. Ветер юго-западный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм рт. ст., что выше нормы. Во вторник, 24 марта, без осадков, ночью от 0 до −2, днем — +11–13. Конец тепла и проливные дожди пока не ожидаются.

Чего ждать от погоды в Петербурге в понедельник, 23 марта

Как и в столице, в городе на Неве в понедельник, 23 марта, будет тепло и без осадков. Погоду в Петербурге сегодня определяет южная периферия отдаленного циклона, центр которого перемещается по северным районам Скандинавии, заявил Леус.

Санкт-Петербург Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«В такой ситуации в регионе ожидается переменная облачность, вероятность осадков близка к нулю. Температура воздуха +11–13, в Ленинградской области — +9–14. Ветер юго-западный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы», — уточнил специалист.

Во вторник, 24 марта, ночью — небольшие дожди, +1–3, днем — без осадков, +9–11.

Погода в Москве на этой неделе: чего ждать

Александр Ильин заявил, что в ночь на среду, 25 марта, температура воздуха в Москве ожидается около нуля, по области местами до −4 градусов. Днем — от +6 до +11 градусов. Переменная облачность, местами небольшие осадки.

В четверг, 26 марта, ночью температура от −2 до +3 градусов, возможен слабый дождь или мокрый снег. Днем 26 и 27 марта малооблачно и без осадков, термометры покажут в диапазоне от +10 до +15 градусов. Ночью в пятницу — около нуля.

В ночь на субботу и воскресенье, 28–29 марта, температура воздуха ожидается от +1 до +6 градусов, днем 28 марта — в диапазоне от +8 до +13, а в последний день недели возможно похолодание до +4–9 градусов. Местами в выходные пройдет небольшой кратковременный дождь.

Атмосферное давление в понедельник, 30 марта, около 755 мм рт. ст., к среде оно снизится на 11 пунктов и останется на уровне 744–745 мм рт. ст. до пятницы. Во второй половине дня 27 марта начнется рост атмосферного давления.

Ветер в понедельник юго-западный, 2–7 метров в секунду, в последующие дни недели он будет переменных направлений, но по скорости стихнет до слабого.

