23 марта 2026 в 06:46

Су-35 из засады устроил охоту на самолет ВСУ: успехи ВС РФ к утру 23 марта

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Новый тяжелый беспилотник РФ «Гекса-кран» применяется группировкой «Юг» в ходе боев за Константиновку, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 23 марта?

Новый тяжелый БПЛА применяется в ходе боев за Константиновку

«Операторы подразделения войск беспилотных систем танкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск в ходе боев за Константиновку протестировали и успешно применяют новый отечественный тяжелый беспилотник „Гекса-кран“», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе боевой работы тяжелый БПЛА осуществил сброс противотанковой мины ТМ-62 и уничтожил укрытие противника. Также был выполнен сброс трех боеприпасов, полностью уничтоживших укрепления ВСУ на одном из участков фронта в районе Константиновки.

Военный уничтожил четыре гексакоптера ВСУ типа «Баба-яга»

Командир взвода БПЛА лейтенант Максим Давыденко в ходе боевого дежурства лично уничтожил четыре гексакоптера ВСУ типа «Баба-яга». При этом он не допустил потерь среди личного состава, сообщили в Минобороны России.

«Используя накопленный опыт, лейтенант Давыденко лично уничтожил четыре вражеских гексакоптера типа „Баба-яга“. Благодаря решительным и профессиональным действиям офицера на позициях наших подразделений не было допущено потерь среди личного состава, а противник не имел успеха и потерял вооружение», — указали в Минобороны РФ.

Су-35 из засады устроил охоту на самолет ВСУ

Украинский БПЛА-разведчик стал свидетелем эффектного боевого эпизода, передает Telegram-канал «Осведомитель». В публикации говорится, что прятавшийся на сверхмалой высоте истребитель ВКС России стремительно поднялся в небо, чтобы пустить ракету «воздух — воздух» по появившемуся в зоне досягаемости самолету противника. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Судя по силуэту, охотился Су-35, указали авторы материала. Они отметили, что его скороподъемность на форсаже 250 метров в секунду. Российские тяжелые истребители поколения 4++ — главный кошмар украинской авиации, сказано в статье.

ВСУ потеряли 53 укрытия с личным составом от действий Южной группировки

Войска беспилотных систем в составе группировки войск «Юг» поразили за минувшие сутки 53 блиндажа и укрытия с живой силой ВСУ, два терминала Starlink и четыре пункта управления беспилотной авиацией на трех направлениях СВО, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены семь антенн связи и БПЛА, два терминала Starlink, поражены четыре пункта управления БПЛА, а также 53 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ. Сбиты 10 беспилотников противника», — сказал Астафьев.

