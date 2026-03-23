Командир взвода БПЛА лейтенант Максим Давыденко в ходе боевого дежурства лично уничтожил четыре гексакоптера ВСУ типа «Баба-яга». При этом он не допустил потерь среди личного состава, сообщили в Минобороны России.

Используя накопленный опыт, лейтенант Давыденко лично уничтожил четыре вражеских гексакоптера типа «Баба-яга». Благодаря решительным и профессиональным действиям офицера на позициях наших подразделений не было допущено потерь среди личного состава, а противник не имел успеха и потерял вооружение, — указали в Минобороны РФ.

Ранее бойцы ВС РФ практически полностью ликвидировали личный состав 3-го стрелкового батальона 108-й отдельной бригады теробороны ВСУ на Запорожском направлении. Родственники выживших военнослужащих в отчаянии бьют тревогу и требуют от командования немедленной ротации. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов выразил мнение, что после освобождения Запорожья Россия сосредоточит внимание на Черном море. Он уточнил, что контроль НАТО над частью акватории создает угрозу для безопасности российского флота.