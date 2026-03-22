Газовый Армагеддон, Трамп под ударом, новые правила Минздрава: что дальше

Минздрав РФ ввел новые меры помощи для беременных и рожениц, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предрек очередь из стран ЕС за российскими энергоресурсами, лидер демократов Хаким Джеффрис призвал к смене режима в США — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Новые консультации и патронаж: что изменится для будущих мам?

С 2026 года беременные и роженицы могут рассчитывать на дополнительное медицинское сопровождение. Как уточнила замминистра здравоохранения России Евгения Котова, речь идет о двух консультациях психолога во время беременности и патронаже после родов.

«Дополнительно к ранее действовавшему порядку включено проведение не менее двух раз за весь период наблюдения во время беременности консультации медицинским психологом (психологом)», — подчеркнула она.

Также ведомство выпустило указ о 14-дневном патронаже после выписки из роддома, если роженица не посетила женскую консультацию. Специалисты должны осмотреть мать и ребенка, а также выдать направление к профильному врачу при необходимости.

Врач — гинеколог-эндокринолог Лилия Афанасьева ранее рассказала, что при планировании беременности женщине следует проверить уровень антимюллерова гормона, так как его низкий уровень говорит о потенциальных трудностях при зачатии ребенка. По ее словам, этот гормон показывает овуляторный резерв.

«Фертильность — то есть способность женского организма к наступлению беременности, действительно можно определить, сдав анализы. Что входит в этот перечень? Оценка гормонального статуса: сдача половых гормонов в первую и вторую половину менструального цикла — ФСГ, ЛГ, эстрадиол, пролактин, прогестерон и тестостерон. Антимюллеров гормон покажет овуляторный резерв, и если он менее единицы — стоит поторопиться. Гормоны щитовидной железы — ТТГ, тироксин, трийодтиронин — важны для наступления беременности и особенно ее вынашивания», — сказала Афанасьева.

Кроме того, по ее словам, важно исключить воспалительные процессы в половых путях как мужчины, так и женщины. Афанасьева отметила, что будущим матерям следует проверить уровень железа и витамина D, а также работу углеводного обмена. Это, как уточнила врач, позволит исключить факторы риска и вероятность внешнего влияния на работу яичников.

Энергокризис заставит ЕС забыть о гордости и «встать в очередь»

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что страны Евросоюза попытаются встать в очередь за российскими энергоресурсами.

Так он прокомментировал пост экономиста Кристофа Барро, где приводятся меры по смягчению кризиса, которые принимает ЕС для сдерживания роста цен на энергию и топливо. Речь идет о снижении налогов, выделении субсидий населению, ограничении цен и прибыли компаний, а также о реформах энергорынка.

«[Эти] меры не смогут смягчить крупнейший энергетический кризис в истории. Страны ЕС вскоре попытаются встать в очередь за российскими энергоресурсами. Очередь длинная — и они с гордостью займут ее конец», — подчеркнул Дмитриев.

Глава Еврокомиссии Кая Каллас заявила, что у ЕС «нет аппетита» заключать сделки с Россией по энергоресурсам. По ее словам, Брюссель уже якобы не может вернуться к «работе в обычном режиме» с Москвой. На это Дмитриев ответил, что жителей Европы и Великобритании ждут бытовые проблемы из-за отказа европейских бюрократов от российской энергии. Он пояснил: неоплаченные счета, проблемы с домашней техникой и личным авто — вот что принесут европейцам разногласия с Москвой.

«Когда вы сидите без кондиционера, не можете пользоваться своей машиной, оплачивать счета, и у вас нет работы — помните, что [глава Еврокомиссии] Урсула [фон дер Ляйен], Каллас и другие русофобски настроенные бюрократы из ЕС и Великобритании стали причиной этого, отказавшись от надежной и недорогой российской энергии», — подчеркнул глава РФПИ.

Демократы призвали свергнуть Трампа?

Лидер демократического меньшинства в палате представителей США Хаким Джеффрис призвал к смене политического режима в Америке.

«Нам нужна смена режима в Америке», — подчеркнул политик в соцсетях.

Джеффрис аргументировал это тем, что американский лидер Дональд Трамп и «республиканские радикалы» начали необдуманную войну на Ближнем Востоке. Он отметил, что цены на бензин выросли, миллиарды долларов утекают неизвестно куда, и в США стало небезопасно.

Трамп тем временем заявил, что Демократическая партия Соединенных Штатов — это «величайший враг» страны. Такой вывод глава государства сделал после «поражения» Ирана.

«Теперь, после [поражения] Ирана, величайшим врагом Америки стала крайне некомпетентная левая Демократическая партия!» — подчеркнул хозяин Белого дома.

Также Трамп выдвинул Ирану ультиматум. Он заверил, что уничтожит иранские электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.

«Если Иран не откроет Ормузский пролив полностью и без угрозы в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их многочисленные электростанции, начиная с самой крупной!» — указал республиканец.

До этого сообщалось, что союзники США в Азии, а именно Южная Корея и Япония, не готовы поддержать американскую военную операцию против Ирана. По словам источников, одна из причин — это подорванное доверие к Вашингтону.

«Несмотря на призывы из Вашингтона к более непосредственному участию в миссиях по сопровождению кораблей [в Ормузском проливе], <...> Токио и Сеул проявляют нерешительность», — отметили аналитики.

Они напомнили, что 20 лет назад во время войны в Ираке Япония и Южная Корея столкнулись с похожей дилеммой. Но тогда Токио и Сеул решили поддержать США, несмотря на серьезные внутренние и правовые ограничения. Разница заключается лишь в том, как Вашингтон подходил к работе с партнерами: администрация экс-лидера США Джорджа Буша — младшего тогда давала союзникам необходимое политическое прикрытие.

