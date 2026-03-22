«Погода на миллион» или сезон дождей? Прогноз для Москвы на апрель

Погода в Москве в апреле 2026 года может разочаровать после жаркого марта, предупреждают синоптики. Как закончится первый месяц весны, чего ждать в апреле, сколько будет градусов?

Какая погода пришла в Москву к 22 марта, чего ждать до конца месяца

В воскресенье, 22 марта, москвичей ждет ясная и жаркая погода. Ожидается температура до плюс 13 градусов, что значительно выше климатической нормы для этого времени года, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» метеоролог Евгений Тишковец.

«Сегодня погодные условия будут определяться влиянием антициклона, поэтому в столице нашей Родины погода будет стоять „миллион на миллион“: малооблачно, ясно, естественно, никаких осадков», — объявил синоптик.

На последней неделе марта в Москве ожидаются сильные температурные качели, предупредил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин: днем будет жарко, но ночью может подморозить до минус 6 градусов.

«Температура воздуха днем 23 и 24 марта — плюс 13 градусов, в ночные часы подморозит до минус 2–6 градусов. Днем 26 и 27 марта термометры покажут плюс 10–15 градусов. Местами с понедельника по среду и в выходные пройдет небольшой кратковременный дождь, а в середине недели будет малооблачно и ясно», — прогнозирует Ильин.

Синоптик Михаил Леус подтвердил: до конца марта в Москве не ожидается никаких похолоданий, и даже в рамки нормы температура возвращаться не планирует.

«После холодных января и февраля март смело претендует на третье или четвертое место в списке самых теплых мартов в XXI веке», — отметил Леус.

Сколько будет градусов в Москве в апреле, прогнозы

В начале марта Тишковец прогнозировал, что апрель в Москве «примет теплую эстафету» и будет штурмовать 20-градусную отметку.

«Уже во второй пятидневке воздух порой может прогреваться до плюс 12–17. Снежный покров исчезнет в период с 5 по 10 апреля. В апреле (в середине и конце месяца) вероятны еще два коротких периода ночных заморозков, но ближе к маю вновь начнется стремительное потепление», — прогнозировал Тишковец.

Однако сейчас синоптики дают гораздо более скромные прогнозы на второй месяц весны. Научный руководитель ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова считает, что в апреле в Москве начнется «сезон дождей» — по контрасту с сухим мартом.

«До конца марта осадков не будет, идет процесс снеготаяния. Так что к началу — середине апреля снега уже не будет совсем», — добавила Позднякова.

Метеоролог Александр Сергеев рассказал в беседе с NEWS.ru, что апрельская погода в Москве будет «волнообразной»: при высокой дневной температуре по ночам будет довольно холодно.

«Тех, кто надеется на жаркую погоду в апреле, ждет разочарование. <...> В дневное время столбики термометров будут достигать отметки плюс 7–11 градусов, однако по ночам продолжит холодать, в среднем до плюс 3. Погода окажется противоречивой, когда на солнце довольно жарко, а в тени пробирает», — прогнозирует Сергеев.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, чего ждать

Леус прогнозирует, что в воскресенье, 22 марта, в Санкт-Петербурге будет солнечно и тепло.

«Погоду в Северной столице продолжит формировать северная периферия антициклона. При переменной облачности обойдется без осадков и солнечные лучи смогут хорошо прогреть воздушные массы. Температура воздуха — плюс 10–12 градусов, в Ленобласти — плюс 8–13. Атмосферное давление выше нормы. В понедельник, [23 марта,] без осадков, ночью — до плюс 2, днем — плюс 10–12», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Foreca прогнозирует, что до конца марта в Петербурге будет тепло. Кратковременные похолодания ожидаются во вторник, 24 марта, (до плюс 8) и в субботу, 28 марта, (до плюс 7). Остальное время будет плюс 10–11 градусов тепла. В конце недели ожидаются дожди, выпадет 6,4 мм осадков.

